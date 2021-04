AMLO ofrece colaboración a estados para limpiar policías locales "echadas a perder"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció la colaboración del gobierno federal, a través de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para capacitar y formar mejores policías estatales y municipales en el país, muchas de las cuales están "echadas a perder".

Estamos en disposición de ayudar para capacitar y formar, lo ha hecho Sedena y la Guardia Nacional cuando se trata de policías municipales que ya están muy echadas a perder y hay que intervenir. Si lo solicitan los gobiernos estatales Nosotros estaremos ayudando, indicó.

En conferencia de prensa, AMLO celebró la decisión del gobierno de Quintana Roo, a cargo del panista Carlos Joaquín González, de asumir el control de la policía en Tulum luego de hechos violentos y abuso de autoridad donde murió la salvadoreña Victoria Salazar y recientemente se dio el caso de un joven detenido.

"Me parece bien lo que hicieron, si no hay confianza en la polícia municipal, es faculta del gobierno del estado intervenir para garantizar la seguridad de la gente y que no se repitan estos hechos lamentables", afirmó el titular del Ejecutivo federal.

Dijo estar de acuerdo en que se realicen exámenes de evaluación para depurar a las policías municipales y estatales de todo el país, ya que se debe tener más cuidado en la integración de los cuerpos de seguridad.

Por ello resaltó la decisión del gobierno de Quintana Roo de asumir el control de la policía municipal de Tulum, luego de que la semana pasada se difundió un nuevo video donde se percibe abuso de autoridad en la detención de un joven, que es subido a la camioneta oficial y ahí dos uniformados le propinaron varios golpes.

Previamente también se dio el caso de la migrante salvadoreña Victoria Salazar, quien murió a consecuencia de una fractura en la columna vertebral que le provocó una mujer policía al momento de someterla en el piso, lo cual fue difundido en redes sociales.

ntb