COVID: AMLO pide préstamo a EU de dosis AstraZeneca que aún no tienen autorización

El gobierno de México solicitó a Estados Unidos un préstamo de vacunas contra COVID de AstraZeneca que tiene acumuladas en sus laboratorios, al no ser autorizadas aún para su aplicación en ese país, con las cuales se podrían vacunar a todos los adultos de 50 años en adelante desde finales de este mes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante la conversación reciente con la vicepresidenta de EU, Kamala Harris se le planteó dicha solicitud, ante lo cual el gobierno estadounidense expresó la mejor disposición de compartir las vacunas antiCovid de AstraZeneca.

"La respuesta fue favorable, diríamos, y muy responsable, porque nos dijo que están ellos en la mejor disposición de entregar a países que no tienen dosis, lo que se ha acumulado de la vacuna AstraZeneca.

"Pero que antes de hacer esos envíos, se están llevando a cabo pruebas a la vacuna (AstraZeneca) porque no quieren enviar algo que no esté en buen estado, que no sean vacunas caducas sino que sean dosis efectivas", relató AMLO en su habitual conferencia de medios en Palacio Nacional.

El primer mandatario, López Obrador, se dijo satisfecho con la respuesta de la vicepresidenta Harris, "realmente nos gustó mucho y no se descarta que lleguen también esas vacunas (de AstraZeneca) porque están en ese proceso de revisión sobre la calidad y eficacia, y es posible que nos liberen más vacunas", apuntó.

AMLO consideró que no se debe olvidar que en nuestro país se tomó la decisión de iniciar el plan de vacunación con los adultos mayores, después del personal de salud de la primera línea de contacto COVID, para reducir el número de fallecimientos.

"Ya hay estudios que se están realizando en el mundo, vi unas proyecciones en Israel donde cómo al aplicar unas vacunas a los adultos mayores se reduce el número de muertes", comentó.

López Obrador destacó que en Estados Unidos hay un caso parecido en la disminución del número de fallecimientos, y en México hay también resultados en el personal de salud de hospitales COVID que tiene toda la protección y ha disminuido considerablemente el número de pérdida de vidas humanas.