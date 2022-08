El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la economía se encuentre en mal estado como señala el Centro de Estudios Economicos del Sector Privado, que calificó como "sexenio perdido" a la actual administración.

Está sesgado, es tendencioso y lo que busca es atacarnos, eso por un lado, en segundo lugar tomar en cuenta que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento sino que se tiene que añadir el bienestar, no es nada más progreso sin justicia como lo hemos dicho progreso sin justicia es retroceso

Señaló que el análisis no toma en cuenta factores externos como la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y ahora las tensiones entre China y Estados Unidos.

México está creciendo más que otros países, la inflación es menor que en Estados Unidos y Europa. Nuestra moneda no se ha devaluado vamos bien, se cayó por lo de Taiwan por la visita de Pelosi, que produjo nerviosismo, ojalá que no se sigan haciendo esas cosas es importante recuperar la paz en todo el mundo, entre los efectos de la pandemia que nos trajeron muertes, es que no se había caído la economía de los años 30 del siglo pasado y luego viene la guerra y ahora estás tensiones en Asia