AMLO insiste a EU que frene apoyo a grupos opositores; influyen en elección, señala

El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos que frene el financiamiento ilegal e injerencista a grupos opositores a la Cuarta Transformación como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ya que están influyendo en el proceso electoral en nuestro país.

"Hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión, creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa, ya no deberían estar entregando dinero porque todavía están recibiendo dinero estas organizaciones (MCCI) en particular.

"Y este dinero lo están utilizando en campaña en contra de nosotros nada más que pedir que el INE investigue es pecar de ingenuidad", acusó AMLO durante la conferencia mañanera al insistir en que a partir de esta semana EU cancele ya estos apoyos.

De acuerdo con el Gobierno federal, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha entregado a MCCI alrededor de 50 millones de pesos desde 2018.

"Fue muy desagradable, vergonzoso. Es una clara muestra de injerencismo, de intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos, fueron 2 millones 500 mil dólares que se tienen de 34 facturas", afirmó el mandatario tras pedir que se divulgaran todos los documentos de prueba.

"No sólo van a este grupo (apoyos), van a otros que también han hecho política en contra de nosotros, esto es violatorio de la Constitución, no se puede recibir dinero del extranjero para hacer labores políticas en México.

"Se supone que estas agencias estadounidenses apoyan a integrantes de la llamada sociedad civil pero lo cierto es que eso es una simulación, un disfraz, son organizaciones políticas", estableció tras opinar que es una burla porque es como si la embajada de México entrega dinero a opositores al gobierno de EU.

López Obrador aprovechó para criticar el apoyo de Ricardo Bours al priista Ernesto Gándara para la gubernatura de Sonora, para afectar a otro partido (Morena) y a un candidato (Alfonso Durazo).

Refirió que esta decisión la celebró en su cuenta de Twitter el empresario Claudio X. González diciendo que es lo que más conviene para afectar a la Cuarta Transformación.

"Que no digan que no están metidos (Claudio). Y en el caso del INE, del Tribunal, pues no están actuando bien, tienen enojos porque antes ellos ayudaban de manera abierta a los intelectuales orgánicos del conservadurismo, a los dos jefes de la intelectualidad (Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín).

"Ya deberían cancelarlo con urgencia porque además estamos en campaña y qué hace el INE, qué hace el tribunal, nada", concluyó.