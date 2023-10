'Aprovechar IED para generar bienestar', destaca Claudia Sheinbaum como clave del crecimiento económico

Saber utilizar la Inversión Extranjera Directa que llega a México para generar bienestar para todos los mexicanos y mexicanas es una de las principales metas de la Cuarta Transformación, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante un encuentro con la Asociación de Bancos de México (ABM), representada por su Comité de Dirección, que se integra por su presidente Julio Carranza Bolívar; su presidente Ejecutivo, Alberto Gómez Alcalá, ; así como sus vicepresidentes Eduardo Osuna Osuna; Jorge Arce Gama; Daniel Becker Feldman; Raúl Martínez-Ostos Jaye y su director General, Juan Carlos Jiménez Rojas.

‘’La Inversión Extranjera Directa si no lleva el apellido de ‘bienestar’ se va a quedar exclusivamente en los indicadores macro y no el bienestar de una población (…) Si logramos hablar realmente en este sentido, de lo que llama Naciones Unidas, prosperidad compartida, que desde mi punto de vista es lo mismo que por el bien de todos primero los pobres, es decir, si logramos invertir para disminuir la pobreza y hablar de bienestar estamos en otras condiciones. Y ahí hablamos de educación, hablamos de salud pública y hablamos también de ingresos y de desarrollo urbano incluyente’’, puntualizó.

Aseguró que solo generando inversión para que todas y todos puedan acceder a mejores condiciones de vida es como se logra que una nación tenga crecimiento en todos sus sectores.

‘’Tenemos que aprovechar esta inversión que está llegando a México, pero no solamente pensando en los grandes indicadores, sino realmente pensando en el trabajador, en un salario digno, en un empleo digno, que pueda vivir en una vivienda digna, esto potenciará el desarrollo nacional’’, aseveró.

En este sentido, la coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación comentó que para lograr lo anterior no solo se trata de generar más espacios para inversiones, sino que también se trata de continuar con algunas acciones del presidente López Obrador, como es el caso de respetar la autonomía del Banco de México y continuar con un régimen de disciplina fiscal para una mayor recaudación de impuestos que se pueda traducir en obras y proyectos a favor del pueblo de México, como es el caso del Plan Sonora o la construcción de los Trenes Interoceánico y Maya.

‘’Lo segundo es la Austeridad Republicana y las finanzas públicas sanas, mantener un endeudamiento razonable pero al mismo tiempo que no aumente en el gasto operativo del gobierno de México, que fue uno de los errores del pasado’’, añadió al asegurar que es vital que el sector privado y el público trabajen en conjunto para evitar perjudicar al pueblo como sucedió en otros momentos de la historia.

‘’No podemos regresar a los años de estancamiento salarial, no puede ser que sigamos presumiendo a nuestro país por la mano de obra barata, nuestro país es rico en recursos naturales, en hombres y mujeres trabajadoras que hacen funcionar a nuestro país e incluso a la economía de Estados Unidos, lo que necesitamos son salarios dignos para tener crecimiento y desarrollo con bienestar’’, lo que puntualizó es vital para trabajar en planes de desarrollo regionales, de industrialización, para el desarrollo científico, tecnológico, así como para acelerar la transición energética, pero además para mantener buenas relaciones comerciales con el extranjero.

‘’La interacción comercial que tenemos hoy con Estados Unidos a partir del nuevo Tratado es como un matrimonio que no puede divorciarse, estamos casados y como cualquier matrimonio puede haber problemas, pero esa relación que existe hoy con Estados Unidos que además va aumentar con el 'nearshoring', es algo que vamos a seguir’’, puntualizó.

En su intervención, Claudia Sheinbaum también destacó su trabajo realizado como jefa de Gobierno de la Ciudad de México como la inversión en educación, la construcción de cuatro ejes para la reducción de la violencia, la implementación de las tecnologías en todos los sectores y en especial la estrecha colaboración que se tuvo con el sector privado para generar más bienestar para las y los capitalinos.

Me reuní con la @AsocBancosMx para platicar del presente y futuro de la economía de nuestro país. Les agradezco mucho la invitación y el diálogo. pic.twitter.com/IiD7xl1dPV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 30, 2023

Durante la reunión, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México, así como vicepresidente y director general de BBVA México, resaltó la importancia de la banca para el crecimiento del país, al ser una industria fundamental para la vida económica no solo por los sistemas de ahorro, crédito y de inversión para los mexicanos, sino también por emplear a 280 mil personas a nivel nacional, pero además por participar de manera activa en situaciones como la generada por el paso del huracán ‘’Otis’’ en Acapulco, Guerrero tras implementar planes especiales para apoyar a las damnificados de la zona.

’’Hoy la banca va a ser uno de los pilares para la recuperación de Acapulco, trabajando completamente de la mano con las autoridades de los tres niveles de gobierno’’, aseguró al destacar la participación de Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, quien se encuentra en un recorrido por Guerrero, para que los bancos sean parte de la recuperación de dicha entidad, lo que fue reconocido por Sheinbaum Pardo, ’’hay que destacar a la banca por su respuesta rápida y por la colaboración que están teniendo con el Gobierno de México’’.

