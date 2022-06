Aumentarán diferencias internas en Morena entre aspirantes para agradar a AMLO: Expertos

Expertos en política nacional advirtieron que al paso de las semanas aumentarán las diferencias entre los aspirantes a la candidatura a la Presidencia de la República por Morena, debido a que buscan mostrarse con Andrés Manuel López Obrador, luego de las primeras declaraciones que se han dado por responder o no mensajes instantáneos de los ciudadanos.

“Me parece lamentable, porque más que presentarse a la gente, se muestran para el Presidente a fin de que él sea el que los elija . Es algo que se está haciendo a dos años de distancia, pero los dos funcionarios están ya en precampaña, pero de todas formas lo hacen tarde porque la que va a la cabeza y lleva todo el apoyo del mandatario federal es Claudia Sheinbaum”, indicó, Hugo García Marín, politólogo de la UNAM.

El experto aseveró que estas primeras diferencias deben ser canalizadas cuanto antes por la oposición, además que los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no han mencionado alguna iniciativa para mejorar el país, sino solo se han dedicado a agradar a la gente .

Más allá de alguna propuesta, buscan no contraponerse al Presidente de México, pues a pesar de que faltan dos años, no quieren desaprobación presidencial, más allá de algún tema que se pueda resolver. Otra de las cosas es que los funcionarios dejan sus labores en sus secretarias y jefaturas, pues ya no actúan como tal, ya que la mente la tienen en la carrera presidencial y eso es lamentable