Beca Benito Juárez: ¿Por qué solo habrá 2 pagos en este 2024?

Si tu hija o hijo es beneficiario de las Becas Benito Juárez, toma en cuenta que este año 2024 solamente tendrán dos pagos. En La Razón te explicamos los motivos.

El programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez consiste en un apoyo económico para las y los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y de universidad, en el año pasado recibieron un total de 5 pagos con ciertos montos establecidos, sin embargo, en este 2024 solo les depositarán dos pagos.

Pero no te preocupes, ya que no les bajarán el monto de este 2024, si no que cambiarán las fechas de los depósitos de la beca. Esto se debe a a que el Gobierno no tiene permitido otorgar estos apoyos debido al proceso electoral de este 2024, año en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, así como de otros cargo como diputaciones, alcaldías en CDMX, etc.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2024

La Beca Benito Juárez para estudiantes de nivel básico al nivel medio superior otorga un monto mensual de 920 pesos y los dos pagos que les depositarán serán en el mes de enero y en noviembre de 2024.

​A las y los alumnos de universidad les dan un monto mensual de 2 mil 800 pesos, de igual forma les depositaron en enero y el próximo pago será hasta el mes de noviembre, en total son 28 mil pesos del apoyo.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez. Foto: CNBBBJ

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT