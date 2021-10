Belisario Domínguez: “Nadie garantizaba que no se le faltara al respeto a AMLO”, señala Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que aunque era deseable que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistiera a la ceremonia para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, nadie garantizaba que no se le faltara al respeto.

En conferencia de prensa, insistió en que se debe respetar la decisión del titular del Ejecutivo federal y rechazó que ésta tenga alguna relación con sus declaraciones de que no es su servidor, sino su aliado: “Yo soy un hombre comprometido con la 4T, soy aliado del Presidente y admiro al Presidente”, remarcó.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena enfatizó que la determinación del mandatario federal para no asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, tampoco tiene relación alguna con la reforma eléctrica y dijo que sólo es una valoración personal.

Expuso que él dialogó con los coordinadores de las bancadas en la Cámara alta y dijo que no existían las garantías de que el Presidente de la República no fuera a ser objeto de alguna falta de respeto.

“Nos hubiera gustado que estuviera (en la entrega de la medalla Belisario Domínguez) aunque nadie hubiera garantizado que no le faltaran al respeto, nadie. Yo hablé con las legisladoras, con los coordinadores, pero ellos mismos no garantizaban que su bancada pudiera tener una actuación normal. Yo no me escandalizo, como siempre he sido opositor y he sido legislador, muchos años de mi vida, no me escandalizo ni tampoco frivolizo la inasistencia, era deseable que estuviera, pero es respetable la decisión”, subrayó.

El senador por Zacatecas afirmó que el presidente López Obrador es “aguantador”, como lo demuestra su trayectoria y dijo que todavía tiene mucho para aguantar, porque cuenta con el respaldo de los mexicanos.

Él (López Obrador) es aguantador, tiene 50 años aguantando persecuciones, cercos mediáticos, tiene muchos años aguantando estigmatizaciones, tiene muchos años de su vida aguantando bien, porque la mayoría de los mexicanos estamos con él Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado

Senado aún no analiza reforma eléctrica

Monreal mencionó que en lo que respecta a la reforma eléctrica, en el Senado todavía no analizan el tema, porque están esperando conocer los tiempos que seguirán en la Cámara de Diputados, para lo cual, la próxima semana sostendrán una reunión las Juntas de Coordinación Política.

Precisó que la Jucopo de la Cámara alta tampoco ha emitido una resolución sobre el Grupo Plural que buscan integrar Germán Martínez, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Alejandra León.

Por otra parte, el senador de Morena se refirió al tema de la revocación de mandato y dijo que también participará en la promoción para garantizar que el presidente López Obrador sea ratificado en su cargo.

“Voy a trabajar en la medida de mis posibilidades para promover que siga el Presidente. En lo que yo pueda voy a promover sin usar recursos públicos y sin violar la ley. Voy a intentar en sectores sociales, económicos, productivos, académicos, todos deben involucrarse en esta revocación”, expresó.

Ausencia de AMLO en la Belisario Domínguez prende debate en el Senado

La defensa de Morena a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no asistir este jueves a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, prendió el debate en el Senado de la República.

Luego de que la senadora Lilly Téllez advirtiera que “le haría frente”, López Obrador expresó que, aunque le da tristeza no poder acompañar a Ifigenia Martínez a recibir la presea, no asistirá al Senado de la República para no exponer la investidura presidencial.

Luego, senadores panistas responsabilizaron al titular del Ejecutivo federal por la seguridad de la senadora y su hijo, quienes acusaron amenazas provenientes de las redes sociales.

El coordinador panista, Julen Rementería, sostuvo que si algo le sucede a Téllez o a su familiar será responsabilidad del Ejecutivo federal, lo que provocó la inmediata respuesta de Monreal Ávila, quien señaló que no se justifica que se responsabilice y ataque al Presidente de la República por algo que no ha hecho.

Condeno de manera enérgica las amenazas a mi compañera @LillyTellez por parte de los simpatizantes de Morena.



Cobardes que se escudan en el anonimato.



Exigimos a las autoridades que busquen a los responsables y ofrezcan protección para la senadora, si ella así lo desea. pic.twitter.com/Oa5ty5Idio — Julen Rementeria (@julenrementeria) October 5, 2021

LRL