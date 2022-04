Colectivos exigen al Gobierno atender crisis forense y de desaparición en el país

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Gobierno de México respetar y aceptar las recomendaciones que realizó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, para evitar que persista la crisis humanitaria que se vive en México por la desaparición de personas.

Adela Alvarado, miembro del Movimiento dijo que las desapariciones siguen afectando a los hombres de 15 a 40 años, pero también a niñas, ya que las cifras tienen un incremento desde los 12 años, además que las desapariciones entre menores tuvieron un aumento durante la pandemia a pesar de que la gente estaba encerrada.

“A pesar de que no salíamos se sustrajeron a bastantes niños y niñas, aparte que se ve la victimización a las mujeres que se quedan a cargo de las familias, de las víctimas y mermando su desarrollo económico”, indicó en conferencia.

Luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU diera a conocer su informe sobre la visita que realizó en México, en noviembre de 2021 en el tema, señaló que son preocupantes las agresiones a los defensores de derechos humanos, además que hay más de 30 periodistas desaparecidos y no hay sancionados, “pues hay una grave impunidad en el país y las autoridades no dan cuenta de resultados, porque ya casi llegamos a los cien mil desaparecidos y muchos ni siquiera se enteran, porque no hay información de parte de las autoridades”, dijo.

Hermelinda Ruiz, del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia señaló que lo más sorprendente fue que durante la visita del Comité desaparecieron 112 personas. “Lo que me sorprendió fue que dijeron que solo en su visita se desaparecieron 112 personas. Es la primera vez que visitan a un país y nos tocó a nosotros, por ello esperamos que las sugerencias sean tomadas en cuenta para disminuir el delito”, añadió.

Mientras que Grace Fernández, Colectivo Búscame sostuvo que es urgente abandonar en enfoque militar que tiene el país, ya que se presta a la infiltración de grupos criminales y sensibilizar a las autoridades de lo grave que es el delito de desaparición forzada, ya que es una obligación del estado buscar a las personas en el país, para un reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas.

Demás, dijo que es obligatorio fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, ya que no hay estrategias adecuadas para ello porque hay dilaciones injustificadas; recursos para las comisiones estatales de Búsqueda; coordinación entre instituciones y atender la crisis forense.

