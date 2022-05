Cumbre de las Américas: Comitiva de Estados Unidos acudirá a México para discutir invitaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que este miércoles viajará a México una comitiva de funcionarios estadounidenses, encargados de la organización de la Cumbre de las Américas, para dialogar sobre la petición del gobierno mexicano para que no se excluya a ningún país de este evento.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la cumbre los vamos a recibir y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar sería algo extraordinario es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de américa de modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar”, informó.

López Obrador agregó que a pesar de la decisión que tome el gobierno norteamericano sobre la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, nuestro país estará presente en el encuentro regional.

“Suceda lo que suceda México va a estar presente, con el canciller Marcelo Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso que necesitamos unidad en América Latina y ya es tiempo de los hechos, hechos no palabras, cuando se trata lo del bloqueo en Cuba en Naciones Unidas sólo dos países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo pero eso es como un ritual cada año y ya quedan libres de conciencia”, enfatizó.

López Obrador también informó que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablará hoy telefónicamente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre el tema.

El mandatario además se mostró optimista sobre la posibilidad de que no se excluya a nadie, debido a que hasta ahora el gobierno del presidente norteamericano, Joe Biden, no ha rechazado que participen todos los países latinoamericanos, y que aún no se han enviado las invitaciones.

