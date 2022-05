Se celebrará entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles

Presidente de Bolivia se suma a AMLO: no asistirá a Cumbre si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua El mandatario Luis Arce aseguró que si persiste la exclusión no participará; previamente, el Presidente de México señaló que no irá a la Cumbre de las Américas si excluyen a países de la región