A dos años del ataque, saxofonista de Oaxaca pide a AMLO intervenir en su caso

A dos años del ataque con ácido a María Elena Ríos, sigue sin existir justicia ni condenas para los acusados y hay un compadrazgo del juez Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, denunció la saxofonista de Oaxaca quien pidió la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Después de este ataque pude sobrevivir y cada día me levanto con fe, ya que hay pruebas suficientes para acceder a la justicia y condenar a todos los acusados. De ellos, uno sigue libre, además persiste un descarado compadrazgo que genera tráfico de influencias del juez Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, quien deshonra su cargo y toma la decisión de apadrinar a delincuentes”, destacó.

En entrevista con La Razón, María Elena Ríos dijo que en su caso hay una manipulación de la ley que beneficia a sus agresores, ya que se le niega el acceso a la justicia y se violan sus derechos humanos. Por ello, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para que dejen de "solapar" las prácticas del Poder Judicial en Oaxaca que solo propicia violencia de género hacia su persona.

“Responsabilizo a este juez y la defensa de los imputados del irrespetuoso y negativo acceso de la justicia, ya que sólo me están dañando. No hay una justicia transparente en mi caso, por ello quiero que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, me ayude para poder terminar con esto"