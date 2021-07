Saxofonista de Oaxaca protesta en Palacio Nacional; pide reconexión de agua en Ayutla

La saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos protestó este sábado frente a Palacio Nacional con el objetivo de exigir justicia en su caso y pedir a las autoridades que abastezcan de agua al municipio de Ayutla.

“Me intentaron matar con ácido y mis amigos no me dejaron, yo tampoco lo haré. Tras 4 años sin agua por fin un juez en la sentencia 795/2017 ordena la reconexión inmediata del manantial de Ayutla, Oaxaca pero aún no es un hecho y deseamos sea una realidad”, destacó en sus redes.

El 8 de julio pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat atender de inmediato el problema, y acatar la orden de un tribunal que ordenó la reconexión de San Pedro y San Pablo Ayutla a su manantial, mismo que les fue despojado en 2017 por un grupo armado.

Por otra parte, la saxofonista informó que dejó un pliego petitorio para el Ejecutivo, donde manifestó su confianza por la solución a la comunidad de Ayutla, así como apoyarla para la captura de su agresor.

“El proceso legal es una parte de la batalla enorme que tengo que enfrentar junto con mi familia. Reconocí su empatía con los oaxaqueños y valoro que estime y proteja nuestras verdaderas decisiones en asamblea. Confío en que Andrés Manuel López Obrador cumplirá mis peticiones”, aseveró.

Finalmente aseguró que su agresor no tardará en caer, ya que hizo de su vida un infierno: “cuando me quemaste la piel y sí... casi muero como lo deseabas, pero por ese casi ahora estoy aquí buscando justicia”, señaló.