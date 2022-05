Plan antiinflacionario necesita mayor diagnóstico; es un programa del pasado: Legisladores

Legisladores federales aseguraron que el plan antiinflacionario del Gobierno federal no es suficiente para salir de la crisis que vive el país, ya que necesita de un mayor diagnóstico porque es un programa del pasado.

En entrevista con La Razón, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que al programa le falta análisis ya que tiene un error de tratamiento, además que queda claro que la estrategia para salir de la crisis corresponde al pasado.

"Hay un error de diagnóstico y de tratamiento; hoy no tenemos una economía ficción y queda claro que los modelos presentados son del pasado. Lamentablemente no va a funcionar porque desde el origen hay un error de diagnóstico". Juan Carlos Romero Hicks

El legislador mencionó que la inflación es un fenómeno mundial, por ello se deben tener en cuenta variables de carácter macroeconòmico y lo que se tiene que ver es cómo el Gobierno inyecta el gasto público en donde lo tiene que hacer, "pero no lo entiende y no entiende que no entiende".

Por ello, sostuvo que se requiere de una política mucho más integral para salir, como inversiones, cuidar las finanzas públicas y evitar entregar dinero a programas sociales en donde no hay obligaciones. "En ningún lugar del mundo hay un gasto social como en este país, sin corregir la pobreza; entonces hay un error de política social, política económica y finanzas públicas", resaltó.

La Razón publicó este jueves que el Gobierno federal reconoció qué hay limitaciones para terminar con el problema de la inflación, por lo que presentó el Paquete contra la inflación y la Carestía, que se logró bajo un acuerdo con empresarios con el objetivo de estabilizar los precios, así como ampliar la demanda de alimentos básicos.

Al respecto la senadora Alejandra Reynoso señaló que la nueva estrategia de la Federación es sólo una carta de buenas intenciones, ya que de verdad se deben reforzar apoyos a diversos sectores que están siendo afectados, así como reorientar el gasto.

"Quien termina comprometiéndose es la Iniciativa Privada y hay diferentes formas de atender una crisis, pero la inversión se está yendo a sus obras y no a sectores que verdaderamente lo requieren, por ello debe haber incentivos a los empresarios, más empleos y más atracción de inversión". Alejandra Reynoso

La legisladora criticó que ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, salen al extranjero a buscar inversiones, pues desean una estrategia de contención, pero no de promoción para generar economías. "Fortalecer el poder adquisitivo de las familias afectadas ya que son las más afectadas y nadie las apoya", agregó.

KEFS