Si Guerrero no tiene buenos servicios de salud, descentralización no sirve de nada: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tiene el reto de consolidar el sistema de salud en Guerrero, en virtud de que la Secretaría del ramo va tener su sede en el Puerto de Acapulco.

"Entonces, le diría al secretario Alcocer: si Guerrero no tiene sus servicios de salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, buenos hospitales, equipos médicos, especialistas, medicinas, en Guerrero no sirve nada" dijo.

De gira por la entidad, acompañado por los integrantes de su gabinete, el mandatario afirmó si además de resolver los servicios de salud de Guerrero, se fortalecen los de Oaxaca y los de Chiapas, la misión estará cumplida.

"Pero no puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, que no haya medicina, sería el colmo por eso es un desafío, es un reto", señaló López Obrador.

El mandatario se dijo confiado en que ese plan se convertirá en hechos, con el apoyo de la gobernadora Evelin Salgado, quien se hará cargo de administrar los programas del Bienestar en la entidad.

Informó que para lograr que llegue el servicio de Internet a la montaña de Guerrero, se busca establecer transmisores especiales que serán colocados en todas las escuelas y los postes de luz de la región.

"Porque esta empresa ya es de la Comisión Federal de Electricidad y el compromiso que tenemos es que se va a garantizar el Internet en todo el territorio nacional; pero no está fácil, es una tecnología que todavía está en proceso", señaló AMLO.

El titular del Ejecutivo federal dijo que, aunque se tiene el presupuesto destinado para este objetivo, no existe la tecnología adecuada para acercar el servicio a la zona.

"Han hecho mucha propaganda a lo tecnológico y resulta que no se puede, o que es complejo, estamos con la fibra óptica y con unos transmisores que compramos para que haya Internet en todo el territorio. Cuando se logre, se va a consolidar la transformación de México ", sentenció.

López Obrador pidió a los alcaldes y a las comunidades en general participar en las obras comunitarias para facilitar su construcción.

El mandatario recomendó a las autoridades locales ejecutar el presupuesto de manera realista, en el que se planee lo más urgente y se atienda a todas las comunidades, comenzando por las que más lo necesitan.

ANR