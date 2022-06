"Que no se haga la víctima”, dice César Verástegui a Américo Villarreal en cierre de campaña

El candidato de la coalición Va por Tamaulipas, César Verástegui, El Truko, envió un mensaje a Américo Villarreal, abanderado de Morena a la gobernatura del mismo estado, a quien le dijo que “ no se quiera hacer la víctima ”.

Durante su mensaje de cierre de campaña, el candidato a gobernador dijo que hay “gente mezquina” que ha señalado a la alianza de los conflictos que rondan al partido guinda, por lo que llamó a no culparlos porque “cuando (los morenistas) se pelean entre ellos, salen a relucir las verdades”.

Al candidato de Morena, (le digo) que yo prefiero mil veces que me digan El Truko, a que me digan El Tigre o El Mustio, que no se quiera hacer la víctima hablando de no mentir, no robar y no traicionar, porque quien metió en problemas a su familia fue él, quien metió en problemas a él fue su partido