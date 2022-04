”Que lo hagan”, responde Alejandro Moreno ante amago de la 4T para investigarlo

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, sostuvo que no se dejarán amedrentar ante la advertencia de diputados de la 4T de investigarlo por los supuestos tres mil 420 millones de pesos sin aclarar en el estado de Campeche.

“Si lo quieren hacer, que lo hagan. Nosotros tenemos el compromiso, aquí estamos todos, no nos vamos a doblar, no nos van a amedrentar” , sostuvo el dirigente tricolor acompañado de su bancada.

¡Daremos la vida antes de permitir que destruyan el país! No dejaremos que conviertan a México en una dictadura.



Ni sus chantajes ni sus amenazas públicas nos asustan, los denunciaremos ante los organismos nacionales e internacionales. ¡La democracia se defiende! pic.twitter.com/DwhVqaI3Ar — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 18, 2022

En conferencia de prensa, aseguró que denunciarán al Gobierno ante instancias nacionales e internacionales porque quieren "convertir a México en una dictadura” .

Lo anterior, luego de que durante el debate de la Reforma Eléctrica, el diputado Reginaldo Sandoval confió en que lo llamen a cuentas para que no haya impunidad como plantea la Cuarta Transformación.

Además, acusó que el actual gobierno se ha valido de “chicanadas” para retrasar el proceso legislativo de una reforma que calificó como “un bodrio”.

“Es una estrategia para llevar la votación a la madrugada y hacer que la nota no sea nota, pero no conoce este Gobierno la fuerza de los medios de comunicación y las redes sociales” Alejandro Moreno

En el mismo sentido, el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira, señaló que Morena está retrasando la votación con una postura cargada de frustración por no conseguir lo que querían.

“Esa puede ser la cabeza de sus notas: No pasó la reforma . Esto lo están haciendo para alargar”, expresó Moreira Valdez.

Ignacio Mier evita pronunciarse sobre acusaciones al PRI

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, evitó pronunciarse sobre los dichos de Alejandro Moreno, argumentando que “eso le corresponde a otros órganos de revisión”.

“Eso no lo sé, le corresponde a otros órganos de revisión como la Auditoría Superior del Estado de Campeche , en el caso de recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación, y derivado de todo el procedimiento de revisión, cuando hubiese un pliego de observaciones ya sería competencia de las fiscalías, pero yo no me meto en eso”, expuso en conferencia.

