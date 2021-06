Harris sugiere a AMLO ofrecer avión presidencial a "potentados" que ofrecen viajes al espacio

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, recomendó al Presidente Andrés Manuel López Obrador exponer el avión TP-01 "José María Morelos y Pavón" a los potentados que ahora ofrecen viajes al espacio hasta por 500 mil dólares.

El primer mandatario reveló lo anterior en conferencia de prensa, donde dijo que en la reunión que sostuvo con Harris le comentó de lo difícil que ha sido vender la lujosa aeronave adquirida durante el sexenio de Felipe Calderón y utilizada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

"Le comentaba que es tan lujoso ese avión que no teníamos quién lo comprara, está valuado en 120 y 130 millones de dólares. Y, riéndose, me dice: a lo mejor uno de estos potentados que ahora ofrecen viajes al espacio, ¿sabían ustedes que se ofrecen viajes al espacio? Que a lo mejor a uno de ellos le interesaría tenerlo", dijo.

Entre esos personajes se encuentran Elon Musk, de Tesla, y Jeff Bezos, de Amazon.

Reiteró que el avión presidencial TP-01, que no tiene ni Obama, "es de muy buena calidad, pero no está hecho para nuestro país". Agregó que la aeronave llega a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible, pero para nuestro país no es útil, ya que debe volar mínimo cinco horas.

En ese contexto refirió que sale más barato comprar boletos de avión para sus giras al interior del país, que el mantenimiento y combustible para el avión "José María Morelos y Pavón".

Más adelante dio a conocer que el 11 de junio pasado, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) remató en 65 millones de pesos el avión "Presidente Juárez", que había sido utilizado en los sexenios anteriores desde Carlos Salinas hasta Felipe Calderón.