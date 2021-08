Investigación "fue simulación": Abogado de los padres de normalistas de Ayotzinapa

A un mes de que se cumplan siete años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres de los estudiantes denunciaron opacidad, falta de voluntad y simulación en los primeros cinco años de la investigación por el caso.

Además anunciaron una megamarcha para el próximo 26 de septiembre y movilizaciones previas, para exigir la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos.

En conferencia virtual, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, mencionó que el balance es que los primeros cinco años de la investigación, fue de un panorama de simulación porque se ocultó la verdad del paradero de los jóvenes. Sin embargo, aclaró que en la actual gestión federal se ha visto mayor voluntad, aunque algunas instituciones no se encuentran del todo comprometidas en llegar a la verdad.

“Fue una simulación porque se avocaron a ocultar el paradero de los normalistas con todo el aparato institucional y en esta administración hay voluntad política del Ejecutivo , sin embargo, otras instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y algunas dependencias en Guerrero han obstaculizado, ya que no han puesto toda la capacidad para el esclarecimiento de los hechos”, explicó.

El jurista aseguró que la FGR omite detener a varias personas que pueden tener información valiosa sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, además de que hay datos de involucramiento de exfuncionarios del gobierno de Guerrero que ocultó información.

“Hoy hay impunidad y es algo que sigue, que permanece intocado y desde esta tribuna exigimos mayor voluntad política de instituciones para descubrir lo que pasó el 26 de septiembre de 2014”, añadió.

Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas desaparecidos dijo que seguirán en la lucha hasta encontrar a sus hijos, ya que en septiembre se cumplen siete años de los sucesos y hasta el momento no hay respuestas.

“Sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo, porque hay miles de personas que también buscan a sus familiares. Sigan acompañándonos porque seguimos de pie y por culpa del gobierno anterior no podemos llegar a la verdad, lo que afecta a la actual administración porque no puede descubrir la verdad por todo lo que hicieron”, aseveró.

Los familiares lamentaron los decesos que han sufrido a lo largo de seis años e informaron que otros de los padres, Bernardo Campos, se encuentra muy grave de salud por la diabetes que padece.

ANR