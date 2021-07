Jorge Ramos cuestiona "fracaso" en seguridad y pandemia; tengo otros datos, y no me gusta el autoengaño: AMLO

El periodista Jorge Ramos se enfrascó en una discusión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien le cuestionó el "fracaso" en materia de seguridad con más de 89 mil muertes y el manejo de la pandemia del COVID-19 que rebasan los 233 mil decesos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 5 de julio de 2021. Foto: Cuartoscuro.

La conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional fue escenario de una nueva confrontación entre ambos personajes, donde incluso López Obrador lamentó que "un periodista como tú esté desinformado", y le aclaró a Ramos que "él tiene otros datos y no le gusta el autoengaño", ni vive en una "burbuja".

El periodista de la cadena Univisión solicitó la palabra para exponer la alta tasa de mortalidad por la violencia generada en México y la epidemia de coronavirus, mismas que aclaró al primer mandatario eran del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Secretaría de Salud.

El periodista Jorge Ramos, el 5 de julio de 2021. Foto: Captura de pantalla.

"Si sigue así va haber más muertos que con Peña Nieto y que con Calderón", expuso el comunicador, quien añadió que "fuera de la burbuja de Palacio Nacional" están matando casi 100 mexicanos al día.

El periodista Jorge Ramos se enfrascó en una discusión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 5 de julio de 2021. Foto: Captura de pantalla.

Tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño: AMLO

AMLO comenzó a refutar cada una de las cifras e incluso a desmentirlas, aun cuando habían sido tomadas de fuentes oficiales de su gobierno.

"Hemos avanzado. Ahora sí que tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño (...) Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero, y eso es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios", aseguró AMLO.

Ramos recordó al Presidente que cuando asumió el cargo en diciembre de 2018 se registraron dos mil 892 homicidios dolosos, mientras que en mayo de este año hubo dos mil 963, según los datos del SESNSP, datos que revelan que no hay un cambio en la tendencia, le manifestó.

El comunicador cuestionó también las recientes muertes registradas en Zacatecas, Aguililla, Michoacán, Reynosa, Tamaulipas, ante lo cual AMLO se defendió al decir que se trataba de enfrentamientos entre los propios cárteles de la delincuencia organizada, pues "ahora ya no hay masacres en el país, como en el pasado".

Inclusive, el periodista hizo notar a López Obrador que también se mantiene la tendencia a la alza en materia de feminicidios, donde éste último admitió las cifras, sin embargo, acotó: "¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio?, cuando iniciamos nosotros el gobierno. Hubo cifras antes, sí, pero no se registraban.

"Estamos reconociendo que ha habido incremento pero debe tomarse en cuenta que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres antes, en los gobiernos anteriores", expresó el titular del Ejecutivo federal.

Más adelante continúo el debate entre ambos donde Jorge Ramos resaltó que durante la pandemia en México ha habido un total de 229 mil 15 muertes confirmadas por la enfermedad, pero la cifra podría escalar a 351 mil 376 fallecimientos asociados al COVID-19, según cifras oficiales de la SSA.

Preguntó al mandatario si se consideraba responsable de estos fallecimientos, pero éste volvió a desmentir los datos del gobierno al decir que no eran las correctas y mostró otras de la Universidad Johns Hopkins, en las que México aparecía como el sexto país de América Latina en decesos por COVID-19.

"Estos son los datos, lo otro es calumnia", afirmó AMLO, quien destacó que la pandemia ha sido bien manejada y mejor que en otras partes del mundo, aun cuando dijo que no le gustaban las comparaciones.

"¿Asume la responsabilidad por los muertos de la pandemia? México es el cuarto país del mundo con más decesos", insistió Ramos. "No coincido contigo. Lamento mucho que un periodista como tu esté desinformado", refutó el jefe del Estado mexicano.

Es la tercera ocasión en que se da un enfrentamiento entre el Presidente y el periodista de Univisión en Palacio Nacional, por el mismo tema de la inseguridad y el supuesto fracaso de la política de "abrazos no balazos".

En abril de 2019, Ramos ya había mostrada a AMLO datos del propio gobierno sobre homicidios dolosos correspondientes a sus primeros tres meses de gestión, mientras que el mandatario federal comentó que eran cifras heredadas.

Para enero de 2020, el periodista volvió a cuestionar las altas cifras de inseguridad y preguntó cuándo habría resultados prometidos. López Obrador respondió que el problema de la inseguridad se dejó crecer en el país y que para el 1 de diciembre de ese año ya habría resultados.

Esta vez durante la mañanera de este lunes, Jorge Ramos retomó esas palabras del Presidente, quien volvió a insistir que no eran datos correctos.

Sostuvo que el país estaba en calma, había gobernabilidad, paz y tranquilidad, a pesar de las masacres en varias partes de la República, mismas que eran enfrentamientos entre criminales.

