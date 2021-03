Llama AMLO a indagar antecedentes penales de candidatos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a las autoridades judiciales a revisar si los candidatos que participarán en la elección del 1 de junio tienen antecedentes penales o carpetas de investigación en su contra.

En conferencia de prensa, AMLO sostuvo que esa es responsabilidad de los partidos, cuyos representantes deben ser cuidadosos en sus postulaciones.

"Es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara, que se preguntara las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que cuando se tengan todos los candidatos los partidos, le van a dar trabajo a la Fiscalía, sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes", expresó AMLO.

Al respecto, AMLO señaló que quienes tienen antecedentes penales no deben de ser candidatos.

"Es un llamado a que haya democracia, y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir que tienen antecedentes penales no puedes ser candidatos, eso está impedido, en el momento del registro de las candidaturas deben presentar una carta de antecedentes no penales", apuntó AMLO.

AMLO: 32 gobernadores ya aceptaron el Acuerdo por la Democracia

En esa materia, informó que los 32 gobernadores del país ya aceptaron el llamado Acuerdo por la Democracia, que busca evitar intervencionismo por parte de las autoridades locales durante el proceso electoral.

"Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia, pero que nadie esté pensando que es pura faramalla, tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito", declaró.

En Palacio Nacional sostuvo que con la democracia vamos a salir adelante.

"Siempre digo 'no nos va a traer el cuerno de la abundancia', pero con la democracia nadie, en ningún nivel de la escala, se va a sentir absoluto, cuando hay democracia siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos", aseveró.

ntb