La mañanera de AMLO: 24 de agosto

Este martes 24 de agosto, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

AMLO a Ricardo Anaya: "Yo no te mandé a que hicieras esas cosas"



AMLO aseguró que "eso sí calienta" que Ricardo Anaya lo haya llamado "mentiroso y cobarde", sin embargo, planteó que el panista enfrente a la justicia porque "yo no te mandé a que hicieras esas cosas" de incurrir en presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

"Ahora con este asunto del señor, joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mi. Está como para decirle ¿y yo por qué?, yo no te mandé a que hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas que no iba a suceder nada", afirmó AMLO.

AMLO opinó que es interesante que se sepa la verdad sobre del asunto de Anaya Cortés, que tiene que ver con una denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

"Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética, ese es el fondo del asunto, ¿y qué se ganó con la reforma energética?, nada, al contrario se perdió", señaló AMLO.

AMLO agregó que se entregaron esos sobornos para que se aprobara la reforma y resultó que se otorgaron también concesiones para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO reiteró que Ricardo Anaya tiene que enfrentar el proceso penal y si es inocente que presente las pruebas y defenderse con la verdad, "pero no echarme la culpa a mi y decir 'ya me voy'. Como si estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México", aseveró.

AMLO insistió en que no se permite la corrupción en esta administración ni tampoco se va a tolerar, sea quien sea, "ya no hay amiguismo, compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie, no es mi fuerte la venganza".

Arribarán a México 1,750,000 mil vacunas donadas por EU; segundo embarque en un mes: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que este martes llegarán a nuestro país un millón 750 mil dosis contra COVID-19 de Moderna, que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, como parte del acuerdo entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

"Hubo una conversación con la vicepresidenta Kamala Harris, se acordó que Estados Unidos donaría a México vacunas. Vamos a recibir este número de un millón 750 mil dosis de Moderna, el segundo embarque va a llegar en un mes para completar 3.5 millones", explicó el Canciller.

Ebrard Casaubon agregó que también se espera el arribo en los próximos días de cuatro millones 600 mil dosis de AstraZeneca.

Marcelo Ebrard en la conferencia de AMLO. Foto: Especial.

Con estas vacunas, añadió, ya se cuenta con un amplio portafolio de siete de diferentes farmacéuticas, además de que ya están autorizadas también las dosis de Sinopharm, y Covaxin de la India, pero "esas no las estamos usando".

Marcelo Ebrard expuso que la vacuna Moderna de Estados Unidos tiene una efectividad de 93 por ciento, y es pionera con tecnología ARN Mensajero, y puede ser eficaz contra la variante Delta.

En cuanto al programa de vacunación transfronteriza para personas que trabajan en Estados Unidos y que no se habían vacunado, el titular de la SRE dijo que se han aplicado 80 mil dosis.

Condecora gobierno a 6,650 miembros del sector salud por lucha contra COVID-19

El gobierno de México entregó la Condecoración "Miguel Hidalgo" en Grado Banda a seis mil 650 integrantes del personal de salud que ha combatido el COVID-19 durante la emergencia sanitaria, que inició desde hace más de año y medio en nuestro país.

AMLO y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, encabezaron en Palacio Nacional la entrega de las condecoraciones a los doctores, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales que han atendido a los pacientes infectados con el coronavirus.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, en la mañanera. Foto: Especial.

AMLO felicitó al personal médico, ya que "son heroínas y héroes porque están atendiendo a enfermos afectados por esta terrible pandemia que tanta tristeza nos ha dejado.

"Un abrazo a todo el personal médico, del sector salud de nuestro país que han estado a la altura de las circunstancias", destacó el primer mandatario durante la conferencia mañanera.

Por su parte, Alcocer Varela recordó que a mediados de mayo López Obrador le pidió premiar a los mejores hombres y mujeres del personal de salud por su entrega en la lucha contra el COVID

Explicó que la condecoración de Grado Banda se entrega por méritos distinguidos, cuya ejemplaridad convenga hacerla de conocimiento público.

El funcionario de Salud resaltó que las mujeres serán las que reciban el mayo número de reconocimientos con cerca de 60 por ciento de los seis mil 650, mismos que fueron entregados de manera simbólica en Palacio Nacional y el resto se hará en los estados, a través de las instituciones de salud.

Del total de hombres y mujeres premiados, 18 fueron naturalizados mexicanos, además de que la mayoría se concentraron en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

Jorge Alcocer agregó que 70 por ciento de los ganadores corresponde a personal médico y de enfermería; además de que fueron reconocidos también camilleros, afanadores, choferes de ambulancia, administrativos, radiólogos y del área de atención a derechohabientes.

"Nunca en la historia de México moderno se habían condecorado tantos civiles y menos con la máxima presea que otorga el Estado mexicano. Nos ha enseñado que alguien que cumple su responsabilidad con profesionalismo, es la que merece todo nuestro respeto. Es a ellos a quienes llamamos héroes", afirmó.

Epidemia tiene signos de reducción en la tercera ola: Hugo López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la epidemia comienza a tener signos de reducción en la tercera ola de contagios COVID-19, principalmente en 17 estados, por lo que estimó que al concluir esta semana se logre una reducción de cinco por ciento.

El funcionario dijo que algunas entidades federativas acumulan seis semanas de reducción como el caso de Sinaloa, a pesar de que en los medios de comunicación se intenta hacer creer a la ciudadanía que los casos de contagios van a la alza.

"Esta reducción empieza a perderse conforme fluyen datos de los estados, la semana comenzó con una reducción inicial de 11 por ciento. Es importante que terminemos la semana con reducción, posiblemente de 5 por ciento, esto sería un signo más claro de descenso de la tercera ola", sostuvo.

Ante AMLO, López-Gatell justificó las cifras elevadas de la semana pasada que dio a conocer la prensa, pues "se intentaba confundir a la ciudadanía con la idea de que veíamos más casos registrados".

Hugo López-Gatell durante su informe COVID-19 en la mañanera de AMLO. Foto: Especial.

Mencionó que hay distintos indicadores que permiten ver mucha consistencia en la señal de reducción de contagios, como en los casos de hospitalización que se empieza a reducir.

"Empieza a reducir la hospitalización, destaco la Ciudad de México donde ya tenemos más de ocho días con reducción de la hospitalización, lo mismo en la zona conurbada del Valle de México que empieza a mostrar reducción", indicó.

Respecto a la positividad de los casos, también empieza a reducirse al igual que la mortalidad que muestra signos de disminución, explicó el subsecretario de Salud.

López-Gatell dijo en cuanto a la vacunación que se sigue avanzando "y conforme las recibimos las ponemos. Ayer aplicamos con 388 mil 148 vacunas, con lo que hay un acumuladas 81.2 millones aplicadas".

Agregó que esta cifra corresponde a 56.6 millones de personas inmunizadas, 55 con esquema completo y el resto, 45 por ciento, con una sola dosis.

Destacó que hay avance en las edades de 18 a 29 años, y hasta ahora hay un 63 por ciento de la población adulta que ya está vacunada.

