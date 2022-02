La mañanera de AMLO: 8 de febrero

Este martes 8 de febrero, desde el estado de Tlaxcala, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Habrá respeto a la soberanía durante reunión con John Kerry



AMLO confirmó que este miércoles sostendrá una reunión con el enviado especial del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, para hablar sobre el tema de las energías limpias y donde confió que se mantendrá el respeto a la soberanía.

"Vamos a platicar con el señor Kerry, es muy respetuoso y sí vamos a buscar formas de trabajar de manera coordinada", externó AMLO.

AMLO confió en que se tratará de una "muy buena" reunión en la que México buscará llegar a acuerdos con Estados Unidos que generen inversiones.

"Repetir de que México es un país independientemente y soberano. Segundo, que Estado Unidos es respetuoso de la soberanía de México", puntualizó el Presidente AMLO.

Negó que la visita de Kerry se trate de una llamada de atención por los temas que se discuten alrededor de la Reforma Eléctrica.

"No, no. Son muy respetuosos, John Karry pues tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos, y es una gente con la que nos llevamos bien", destacó.

López Obrador señaló que si bien se critica a su gobierno por el tema de las energías limpias y por ser un país que contamina, aclaró que se ubica como una de las naciones con menos contaminantes.

Al mostrar unas gráficas, expuso que "con todo respeto", China y Estados Unidos generan más contaminación en emisiones de dióxido de carbono que México.

En ese sentido, resaltó que se buscará llegar a acuerdos con Estados Unidos para demostrar también que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja con energías limpias, motivo por el cual se busca fortalecer.

"Llegar a acuerdos con Estados Unidos para inversiones para no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas a como cobran los intereses en Estados Unidos, una inversión a favor del medio ambiente y nosotros podríamos ir pagando con la producción de energía", indicó AMLO.

Salud: 86% de población en México ya cuenta con vacuna contra COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 86 por ciento de la población de 14 años en adelante, es decir 98.4 millones de personas, ya cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 en México.

López-Gatell detalló que de las personas inmunizadas 94 por ciento, tiene el esquema completo y seis por ciento una sola dosis.

Respecto a los refuerzos , explicó que 66 por ciento de las personas de 60 años y más, ya fueron inmunizados con la tercera dosis; de 40 a 59 años, 29 por ciento y el personal de salud, 105 por ciento.

El subsecretario recordó que la convocatoria para que las personas de 30 a 39 años reciban el refuerzo del biológico contra COVID-19 ya se encuentra abierta en el sitio web www.mivacuna.salud.gob.mx.

“Aplíquense el refuerzo, les da menor riesgo de padecer COVID grave además de su juventud”, dijo.

Por otra parte, el funcionario informó que nuestro país recibió el día de ayer un embarque con más de un millón de dosis de la Vacuna AstraZeneca, el cual fue enviado debido al contrato que el director del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella consolidó con el Instituto Serum de la India.

“Agradecemos al doctor Zenteno por este acuerdo, hay que recordar que se retrasó la entrega debido a que la India fue gravemente afectada por la variante Delta, pero ahora ya nos entregaron completamente el lote que faltaba”, afirmó.

SSa abre convocatoria para que personas reciban refuerzo contra COVID-19 con la vacuna Patria

La Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a la población mayor de 30 años que no ha recibido el refuerzo contra COVID-19, a participar en el estudio clínico fase dos de la vacuna Patria, la cual está siendo desarrollada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Hugo López-Gatell detalló que la convocatoria está abierta para las personas mayores de 30 años que tengan cuatro meses o más de haber completado su esquema de vacunación contra COVID-19.

Afirmó que esta etapa del ensayo clínico es importante para identificar las capacidades que puede tener el biológico mexicano a la hora de proteger a la población contra el virus.

López-Gatell detalló que la fase uno de pruebas fue exitosa y felicitó a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla por el trabajo que está haciendo al impulsar el desarrollo de la vacuna nacional.

“El ensayo fase uno fue muy exitoso, mostró que genera una buena respuesta inmune potencialmente protectora, agradecemos a la doctora Álvarez-Buylla por el excelente trabajo que está haciendo en la producción de esta vacuna”, dijo.

El subsecretario explicó que los interesados pueden registrarse como voluntarios en el sitio web patria.conacyt.mx.

“Las personas que participen en el ensayo, recibirán un seguimiento posterior a la inmunización para monitorear los resultados del estudio”, detalló.

López-Gatell: Infantes están a salvo de enfermar grave por COVID

Hugo López-Gatell aseguró que los menores de edad están a salvo durante la pandemia, ya que corren menos riesgo de desarrollar COVID-19 grave.

“Lo vimos con las variantes pasadas y lo vemos ahora con Ómicron, los niños que se contagian de Covid, presentan cuadros leves. Las infancias están en general a salvo de la enfermedad grave”, declaró.

El subsecretario aseguró que desde que se anunció el regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto de 2021, la prioridad de la Secretaría de Salud y de la SEP, fue proteger a las juventudes e infancias en el país, por lo que buscaron mantener a las escuelas como lugares libres de contagio.

“Como ya lo hemos mencionado, fue en las vacaciones de diciembre cuando empezó la escalada de contagios en los menores de edad debido a la variante Ómicron y aún así no provocó afectaciones mayores en los planteles educativos”, dijo.

El subsecretario detalló que dos de cada mil escuelas tuvieron algún grado de afectación.

Por otra parte, señaló que los contagios en infantes son mínimos y no representan un riesgo para este sector de la población, con la excepción de las niñas, los niños y adolescentes que padecen alguna comorbilidad, a quienes recordó, ya se está vacunando contra el virus.

López-Gatell detalló que en todo lo que va de la pandemia, los casos en menores de 0 a cuatro años de edad representan uno por ciento; de cinco a 11 años, dos por ciento y de 12 a 17 años, tres por ciento del total de los contagios en el país.

También recordó que las personas de 14 a 17 años están siendo inmunizadas contra Covid-19 en México y que en este sector de la población ya se alcanzó 50 por ciento de cobertura con ocho millones 894 mil 016 adolescentes vacunados.

Parámetros indican que cuarta ola de COVID va a la baja: Hugo López-Gatell



Hugo López-Gatell aseguró que la variante Ómicron que es la que ha predominado durante la cuarta ola de contagios de COVID-19 en México, no generó un daño mayor en comparación con las cepas de las olas anteriores.

“Desde que surgió la nueva variante en Sudáfrica lo dijimos, no es más peligrosa, pero sí más transmisible y eso se notó porque la cuarta ola no alcanzó a ser ni la sexta parte de lo que fue la segunda ola. Ómicron no significó un daño mayor”, aseveró.

El subsecretario informó que en la sexta semana del 2022 comenzó con una reducción de casos de COVID, lo cual es una noticia positiva porque se puede observar como la cuarta ola va a la baja en el país.

“Esta semana seis del año, volvemos a tener una reducción, hay consistencia en todos los parámetros, la cuarta ola de COVID va a la baja y en las próximas semanas veremos su completa reducción”, dijo.

López-Gatell detalló que 2.9 por ciento de los casos en el país son los que están activos y que las hospitalizaciones también muestran una reducción, ya que se encuentran en 40 por ciento de ocupación para camas generales.

Respecto a las muertes por el virus, el subsecretario explicó que el aumento que se registró en las últimas semanas, fue un desfase, ya que los fallecimientos comienzan a presentarse 21 días después del pico de contagios.

“La próxima semana esperamos que ya entren en un periodo de reducción las muertes por COVID-19 en el país”, afirmó.

