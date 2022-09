México sigue pagando deuda por rescate de bancos y empresas tras sexenio de Salinas de Gortari: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la deuda adquirida por el rescate de bancos y empresas al término del sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue de un billón de pesos, monto que se sigue pagando.

El mandatario federal recordó que en administraciones anteriores se daban los recursos para salvar a bancos y empresas, pero nunca se priorizó el gasto para la gente que menos tiene, como las poblaciones indígenas.

En este contexto, hizo un llamado a la sociedad a terminar con el racismo, sobre todo el que afecta a los pueblos indígenas, debido a que es una vergüenza seguir con esa actitud.

Durante la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo N'ayeri, desde Del Nayar, Nayarit, dijo que es necesario seguir apoyando a las comunidades indígenas para lograr su desarrollo.

“Debemos de terminar con el racismo, no solo en público sino en privado, en lo público y familiar ya no usar expresiones ofensivas. No existen las razas, existen las culturas, por eso, tenemos que seguir apoyando a las comunidades y pueblos originarios, que su educación sea bilingüe, pues es un avance importante; en vez de hablar una lengua, hablar dos o tres”