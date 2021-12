Migración en 2022 se mantendrá similar a 2021, aseguran expertos

La migración de Centroamérica y El Caribe es una constante que se va a mantener en 2022, debido a que las causas de empuje de las personas, seguirán igual o aumentarán por la pandemia y conflictos sociales en los países de centro y sur de América.

En entrevista con La Razón, Ana Sainz, directora de Sin Fronteras destacó que la situación migrante en México permanecerá con los mismos números o más, porque en Centroamérica las cosas no tienen una mejora visible, además que hay una falta de respuesta de las autoridades mexicanas en el tema.

“Esto ya va a ser una situación constante porque las condiciones en los países de origen no van a mejorar pronto, pero lo que si tiene que mejorar es la respuesta de México ante las cuestiones de los flujos, ya que no es una cuestión inmanejable, sino que es una situación mal atendida”, aseveró.

La experta mencionó que es urgente fortalecer a las instituciones encargadas del tema migratorio, además que es necesario cambiar los reglamentos ya que están rebasados a las nuevas modalidades de los éxodos.

Ana Sainz aseguró que México es “una olla exprés” porque las fronteras se encuentran saturadas, pero aclaró que es culpa de las autoridades ya que no agilizan los procesos de regularización, además que “hay una insistencia de tener a las personas en cada frontera, sin dejarlos salir, puesto que la mayoría ni siquiera desea quedarse en México, sino seguir su camino al norte del país; la culpa es de las autoridades que no los dejan salir de los estados”, dijo.

José María Ramo, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) detalló que el problema de los países del Triángulo Norte de Centroamérica es que continúa la corrupción y desinterés por el tema, ya que mientras México y Estados Unidos desean apoyar económicamente con programas sociales, en Guatemala, El Salvador y Honduras quieren el dinero para hacerse cargo.

“Eso te habla de un profundo desinterés de esos gobiernos, porque mientras México apoya con programas sociales, ellos quieren dinero; además que Estados Unidos quiere trabajar con sociedad civil pero no quieren, porque el dinero es lo importante para ellos en un escenario de ingobernabilidad y corrupción”, detalló.

El investigador mencionó que no hay claridad de lo que quieren los países de Centroamérica, ya que tampoco hacen “algo” por detener que las personas salgan, por ello en el siguiente año, “seguirá la migración porque cada vez son peores las situaciones por pandemia, inseguridad y pobreza”, destacó.

Eunice Rendón de Agenda Migrante aseguró a este diario que la migración es ya una constante desde hace años, pero en últimas fecha tiene un incremento importante, aunque aclaró que las nacionalidades son las mismas, y solo cambian los países que encabezan los flujos.

“Las nacionalidades siguen siendo las mismas, solo hay cambios de países con mayor flujo pero es lo mismo, porque mientras unas van en aumento, otras bajan, por ello es importante estar atento a los flujos que van entrando y las situaciones socioeconómicas de los países de centro y sur de América”, aseveró.

La experta dijo que los factores de empuje no cambian en Centroamérica y El Caribe, por ello la migración se mantendrá de la misma manera en 2022.

Lm.