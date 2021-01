Minuto a minuto: La mañanera de AMLO; temas del 15 de enero

La mañana de este viernes, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su tradicional conferencia de prensa antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

"No aceptamos intimidaciones, somos un país libre, independiente y soberano", advirtió el Jefe del Ejecutivo al gobierno de los Estados Unidos.

Al retomar el tema de la exoneración al general Salvador Cienfuegos Zepeda, insistió en que las pruebas presentadas por las autoridades de la DEA, eran "especulaciones y conjeturas".

"Agradecer a las Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento de lo que consideramos nosotros fue un error, y de enmendarlo. Se les pidió todo lo que tenían, pero si no fue así y tienen más, estamos abiertos, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas", señaló.

Reconoció también al exfiscal del país vecino del norte, William Barr, por compartir la indagatoria de la DEA.

"Cuando se le hizo la petición al procurador de Estados Unidos, fue muy respetuoso y supo aceptar nuestros argumentos y actuó de manera consecuente", indicó.

Dijo que detrás de todo lo que pasó "se trató consciente o inconscientemente de afectar la relación de los gobiernos".

Pese a ello, indicó que todo se solucionó y recordó que la el expediente será público.

"Ofrecemos disculpas al gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden decir que cómo es posible que demos a conocer este documento, pero por encima de todo está el prestigio de nuestra nación y no podemos ser rehenes de nadie, y tenemos la autoridad moral y política suficiente como para llevar a cabo estás decisiones", concluyó.

Avala exoneración de FGR al general Cienfuegos; “no se pueden inventar delitos”

El Presidente de México respaldó la exoneración que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien estaba acusado de delitos contra la salud y tráfico de droga por autoridades de Estados Unidos.

"Se tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la fiscalía resolver, pero de una u otra manera tiene que ver con el gobierno que represento, es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento, secunda, es decir, avala, respalda", puntualizó el titular del ejecutivo durante la conferencia matutina de este viernes.

El Primer Mandatario aseguró que la desestimación de los cargos interpuestos por el país vecino del norte al general Cienfuegos, se determinó porque se trata de una acusación "que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA".

Por ese motivo, agregó, su gobierno no permitirá que se inventen delitos.

"Porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe de actuar de esa manera, tratese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia", apuntó.

López Obrador leyó el comunicado emitido este jueves por la FGR donde se explica que no se encontraron elementos para juzgarlo, y que derivado de las pruebas presentadas por el exsecretario, se determinó el no ejercicio de la acción penal.

"Para despejar dudas y malos entendidos, y que no se crea que somos iguales y que no hay ningún cambio, y que hay intereses, y que somos encubridores, y que también somos peleles al servicio de intereses extranjeros", señaló.

Pidió al canciller Marcelo Ebrard, realizar una relatoría del caso, que incluya la carta que enviaron a Estados Unidos, la respuesta de la DEA, y toda la documentación que se entregó a la Fiscalía General de la República.

"He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hoy mismo, lo más temprano posible, se ponga a disposición del pueblo de México todo el expediente que nos envió el gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado, revisado, e investigado por quien lo desee, transparencia plena", indicó.

Sostuvo que si la DEA responde y advierte que tiene pruebas de otro tipo, "entonces también lo daríamos a conocer".

"Pero la fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia DEA, no tiene ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos", añadió.

Cuestionó a la DEA por haber hecho una investigación "sin sustento" y "sin pruebas", y también por haberlo capturado en temporada electoral.

"El general ya había incluso estado en Estados Unidos en marzo, había estado de visita con su familia, a lo mejor no habían terminado la investigación, o ya la habían terminado pero consideraron que no hay tiempo, por eso hay que investigarlo", concluyó.

Por su parte, Marcelo Ebrard destacó que al momento de la detención de Cienfuegos, la cancillería trabajó en primer término para garantizar la legítima defensa y el debido proceso de Cienfuegos, como cualquier mexicano.

Posteriormente, dijo, se manifestó la inconformidad de que no se haya notificado al gobierno mexicano pese a colaborar juntos en la erradicación de la delincuencia organizada.

"Ese punto lo hicimos notar y se notificó, nos respondieron que era un asunto muy delicado, bueno "por qué no me informaste", entonces pedimos los elementos, porque si se cometieron ilícitos y se protegió a la delincuencia al más alto nivel, México no lo va a consentir", apuntó.

Por ese motivo, indicó que el gobierno estadounidense determinó enviar al general a México y entregarle las pruebas para que la Fiscalía General de la República hiciera las investigaciones correspondientes.

"Se puso en manos de la fiscalía, llegó Salvador Cienfuegos a México y se le sujetó a proceso, se llamó a comparecer al general, se le leyó el expediente, se valoró lo establecido en los documentos que nos mandaron, verificaron los elementos que se describen y se le da la oportunidad al general de defenderse. La Fiscalía concluye que no hay elementos para sustancias la causa en contra del general. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo", aseveró.