Niega AMLO que pretenda reconsiderar designación de Salmerón como embajador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que pretenda reconsiderar la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, tras los señalamientos de acoso sexual en su contra.

"No porque nosotros consideramos que es una persona capaz, es uno de los mejores historiadores de este país", expresó tras ser cuestionado sobre el tema.

En conferencia de prensa matutina, AMLO recalcó que si no hay pruebas ni elementos, no se pueden adelantar opiniones, pero aclaró que si existe un juicio legal no se podría defender.

"Ahora si hay un juicio, si hay pruebas y está acusado en el Ministerio Público, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera, pero ¿nada más por el linchamiento mediático? , no se ponen a ver el daño que ocasionan, no sólo a él, sino a sus familiares", externó el Presidente de México.

Expuso que sí es posible definir una frontera entre la información que se publica y la de afectar la dignidad de las personas.

"Tenemos que tener toda la información (...) yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas", subrayó el Presidente.

El martes se dio a conocer que el gobierno de Panamá expresó a México su postura sobre la designación del historiador Pedro Salmerón, sin dar a conocer los detalles.

Sin embargo, López Obrador negó conocer el contenido de la carta, además, recordó que la designación aún se tiene que aprobar por el Senado de la República.

