La mañanera de AMLO: 26 de enero

Este miércoles 26 de enero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Exponen propuestas aspirantes a dirigir sindicato de Pemex por tercer día consecutivo

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que este domingo se deberá mantener la veda electoral para que el lunes 31 de enero se lleve a cabo la votación para elegir al próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

La Secretaria del Trabajo con los aspirantes. Foto: Especial.

“Es muy importante mencionar, y que todos ayudemos a informar, que todas y todos (los trabajadores) participarán a través del voto electrónico”, expuso la funcionaria, al recordar que los aspirantes acuden en grupos de cinco a la ´mañanera´ para exponer sus propuestas a lo largo de la semana.

El candidato José Luis Gómez Hernández destacó que de llegar al cargo buscará que el sindicato participe en la promoción de los derechos humanos y las instituciones democráticas para el mejoramiento económico, social y cultural de los trabajadores.

“Estamos en un momento de libertad política y democrática, donde a miles de trabajadores petroleros se nos hará justicia gracias a la nueva reforma laboral; por primera vez tenemos el poder de elegir libremente a nuestro representante”, indicó Gómez.

El aspirante Pablo González de los Santos criticó la participación de Ricardo Aldana en la contienda y agradeció al Presidente López Obrador el que se le haya brindado a los trabajadores del sindicato un espacio para expresar sus ideas e inconformidades en la conferencia matutina.

“Queremos pedirle al señor Presidente que de la manera más atenta y con mucho respeto se pueda lograr esta democracia limpia e invito a los compañeros a que hagan conciencia de su voto, que es el momento, que no se dejen intimidar”, externó González.

El candidato Gerardo David Herrera Malagón, aseguró que la máxima autoridad del sindicato no es la Secretaría General, sino una Convención Nacional donde todos y cada uno de los trabajadores petroleros opinan para llevar a cabo la administración del gremio.

“Yo me comprometo inmediatamente a realizar la Convención Nacional porque son tres representantes por sección y uno por delegación, que serían aproximadamente 108 líderes donde las propuestas de todos los trabajadores puedan participar”, comentó Herrera.

El aspirante Esteban Izquierdo Ávalos propuso disminuir acciones que generen demandas laborales, fortalecer la comisión de honor y justicia, sancionar el acoso laboral y proponer una auditoría al interior de la estructura sindical.

“El motivo por el cual me permito participar en esta contienda es la extrema necesidad de modificar la estructura sindical hacia una renovación transformadora, de acuerdo con las necesidades laborales del gremio petrolero”, sostuvo Izquierdo.

El candidato Jorge Martínez Sánchez señaló que buscará reintegrar a los trabajadores al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para regular y vigilar el desarrollo de la industria petrolera y así evitar futuros intentos de privatización.

“Mi conocimiento del contrato colectivo del trabajo y los estatutos vigentes sindicales me permiten conocer los legítimos derechos de nuestras compañeras y compañeros. Trabajando juntos transformaremos al sindicato”, finalizó Martínez.

Insiste en no hacer 'politiquería' por caso de Lourdes Maldonado

AMLO insistió en que el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado será investigado, pero lamentó que alrededor del caso exista "falsedad" e "hipocresía".

"Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero al mismo tiempo que no hagamos politiquería", recalcó AMLO.

AMLO reiteró que se cumplirá con el compromiso de hacer una investigación a fondo y que se informará de manera periódica sobre los avances de la investigación.

"No adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, no es García Luna", sentenció AMLO.

Por otro lado y cuestionando sobre los asesinatos contra las mujeres, AMLO explicó que en el pasado no se clasificaban como feminicidios y que ahora su gobierno lo hace, pero que no sólo lo observa como términos cuantitativos.

"No debe haber feminicidios, vamos a seguir garantizando la paz, y hacemos todo, no somos indolentes, tenemos convicciones, principios y sobre todo somos humanistas", refirió AMLO.

Niega que pretenda reconsiderar designación de Salmerón como embajador

AMLO negó que pretenda reconsiderar la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, tras los señalamientos de acoso sexual en su contra.

"No porque nosotros consideramos que es una persona capaz, es uno de los mejores historiadores de este país", expresó AMLO tras ser cuestionado sobre el tema.

AMLO recalcó que si no hay pruebas ni elementos, no se pueden adelantar opiniones, pero aclaró que si existe un juicio legal no se podría defender.

"Ahora si hay un juicio, si hay pruebas y está acusado en el Ministerio Público, pues cómo lo vamos a defender, de ninguna manera, pero ¿nada más por el linchamiento mediático? , no se ponen a ver el daño que ocasionan, no sólo a él, sino a sus familiares", externó AMLO.

AMLO expuso que sí es posible definir una frontera entre la información que se publica y la de afectar la dignidad de las personas.

"Tenemos que tener toda la información (...) yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas", subrayó AMLO.

El martes se dio a conocer que el gobierno de Panamá expresó a México su postura sobre la designación del historiador Pedro Salmerón, sin dar a conocer los detalles.

Sin embargo, AMLO negó conocer el contenido de la carta, además, recordó que la designación aún se tiene que aprobar por el Senado de la República.

Pedirá a poder judicial que intervenga en caso Banamex

AMLO señaló que su gobierno facilitará los trámites para que se lleve a cabo la operación de compra-venta de Banamex, a fin de que no existan prácticas dilatorias.

"Si es necesario vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales", indicó AMLO.

AMLO expuso que a su gobierno le interesa mucho la compra-venta de Banamex y confió en que el trámite se concretará como una operación ejemplar.

AMLO reiteró su deseo de que el banco se 'mexicanice' para que los dueños sean socios mayoritarios mexicanos y con fondos suficientes para respaldar a los clientes.

"Que los que compren tengan solvencia económica para respaldar a los actuales y futuros clientes de Banamex y lo tercero, que no tengan adeudos fiscales con el SAT y que paguen los impuestos a México, a la Hacienda pública", recalcó AMLO.

Además, externó su deseo de que el fondo cultural y artístico de Banemex se quede con los mexicanos, para que no viaje al extranjero ni se privatice.

El pasado 21 de enero, se dio a conocer que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex.

En ese sentido, López Obrador recordó que Oceanografía logró diversos contratos durante las gestiones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

"El dueño de Oceanografía regalaba relojes de un millones de dólares, más de 20 millones de pesos", criticó AMLO.

