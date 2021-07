No hubo elección de Estado: AMLO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no se llevaron elecciones de Estado en el pasado proceso, aunque aclaró que hubo compra de votos y entrega de despensas que no fueron determinantes, como en tiempos anteriores.

“No hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero ninguno d ellos candidatos sufrió agresiones. El 6 de junio se abrieron 162 mil casillas el 99.98 por ciento de los instalado, y sólo 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia, además votó 52 por ciento de los 92 millones de empadronados”, explicó AMLO.

El Ejecutivo dijo que no hubo acusaciones de fraudes o manifestaciones en las calles, ya que se garantizaron libertades plenas sin la represión política y mediática de otros tiempos. En cuanto a los resultados, señaló que a causa de la transformación que aplican, se terminó de integrar un bloque conservador opuesto al Gobierno federal y a las políticas que se llevan a cabo.

“No hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. Este grupo siempre será respetado y tendrá su derecho a disentir, son adversario no enemigos, no los tratamos como ellos cuando estábamos en la oposición, no son enemigos a destruir, sino adversario a vencer, son mexicanos con derechos”, aseveró.

López Obrador aseguró que al bloque se unieron periodistas, líderes partidistas, dirigentes de la sociedad civil, políticos del antiguo régimen y empresarios, pero como era de esperarse se enfocaron en impedir en obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, cuya facultad es aprobar el presupuesto, “pero afortunadamente no lograron su cometido, ya que el proyecto triunfó”, dijo.

Además adelantó que Morena tendrá una cómoda mayoría para continuar con los programas sociales y ayuda a los pobres.

ntb