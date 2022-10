PAN y PRI vuelven a jaloneo por modificaciones a reforma militar que discute Senado

El desencuentro al interior del bloque de oposición en San Lázaro se reanudó, luego de que el PAN adelantó su voto en contra de la minuta que enviará el Senado en caso de que apruebe las modificaciones a la reforma militar, mientras que el PRI insistió en señalar que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública es necesaria ante los niveles de violencia que hay en el país.

En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, en calidad de integrante de Acción Nacional, anunció que su bancada no acompañará las modificaciones que este martes se encuentran en discusión en la Cámara alta.

El panista dio lectura a uno de los acuerdos firmados por el PAN, PRI y PRD al conformar la coalición Va por México en los que se comprometieron a restituir la seguridad pública como función “eminentemente civil” y restablecer los apoyos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

“Si viene la minuta por parte del Senado de la República, les anticipo que el Partido Acción Nacional va a actuar de conformidad con la oferta que hicimos a los electores y a votar en consecuencia en contra de cualquier minuta que se apruebe en contra de lo que nos comprometimos”, dijo.

Creel Miranda sostuvo que ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas será prorrogar “el desastre de resultados de una estrategia fallida” y lo que consideró como la inconstitucionalidad del hecho.

En ese contexto, también reiteró el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda su petición sobre la reunión para exponer su propuesta de seguridad.

“Tenemos puntos tan distintos de ver la política, que eso nos hace ser los mejores adversarios políticos que existen en el país…Presidente: no pierde más que una hora escuchando. Yo quiero pedirle una cita con todo el respeto que me merece su investidura y como diputado de la oposición, no como enemigo , no como alguien que quiera sacar raja o provecho de esto”, dijo.

En tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, aunque señaló que su bancada esperará a la votación que el Senado emita respecto a la minuta, exhortó a las y los senadores de su partido a votar a favor “porque el país está en un momento muy violento”.

Además, pidió a la bancada de Movimiento Ciudadano “ser congruente” con las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien reconoció la labor de militares durante los hechos violentos ocurridos recientemente.

En respuesta a las recientes declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien advirtió sobre la ruptura de la alianza en caso de la aprobación de la reforma, el priista espera que esto no ocurra y le pidió “que revise su postura y que platique con sus gobernadores”.

FBPT