Paso de migrantes en México se debe al crimen organizado: Expertos

Expertos en migración aseguraron que la única manera de entender el aumento de flujos migrantes en territorio nacional hacia Estados Unidos, es por la presencia del crimen organizado ya que desde hace años han tomado el control del paso de los éxodos.

Carlos Barrachina Lisón, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN) aseguró que las caravanas migrantes no son las que llevan a las personas al norte del país, pues nunca se han visto millones de personas en los éxodos como los que se detienen en Estados Unidos.

“El tránsito de migrantes hacia Estados Unidos no está pasando a través de caravanas, sino por la ayuda de bandas del crimen organizado, pues no se ha visto el millón de personas que han sido detenidas por la Patrulla Fronteriza en caravanas en México. No hay otra manera de entender el fenómeno de su traslado sin los polleros”, destacó.

Durante el Foro “Reflexiones sobre las Migraciones Contemporáneas” señaló que la migración de venezolanos y colombianos ya es muy grande, aparte de que no necesitan visado, mientras que los centroamericanos si lo necesitan, por ello esa visión de la migración ordenada y controlada es un tema sumamente difícil, por ello entran los criminales a regular el mercado irregular de personas.

Además, dijo que la operación del crimen organizado es algo que los legisladores deben regular, pues es su trabajo. “El crimen organizado está sometiendo a los migrantes a sus condiciones en México, la perspectiva de esta administración ha sido la de combinar el desarrollo de Centroamérica con la detención en México, pero los resultados se verán en años, ya que no son inmediatos”, aseveró.

Mientras que la secretaria de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Olga Leticia Chávez acusó al gobierno de Estados Unidos de ser la que provoca la generación de caravanas migrantes, además de tener un doble sentido, por no dejar que pasen a su frontera.

“Las caravanas tienen un origen por la intervención de Estados Unidos, si ellos lo han provocado, ¿por qué México no los deja llegar a la frontera norte? Si algunos quieren quedarse en México hay que abrirles los brazos. Estados Unidos se ofende de que se deje pasara los migrantes, pero son ellos lo que provocan los éxodos”, aseveró.

lemm