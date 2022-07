En videomensaje desde Nayarit

“Patriotismo no se negocia”: AMLO advierte que no cederá a consultas de EU y Canadá El Presidente López Obrador advirtió que no cederá ante las consultas sobre la política energética de México por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá; "el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables", aseguró