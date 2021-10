Pediatra será vacunada con tercera dosis contra COVID-19 tras ganar amparo

Una doctora pediatra de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se convirtió en la primera en ganar un amparo para recibir la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México.

La Razón entrevistó en exclusiva al médico cirujano y abogado en derecho sanitario por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel Gutierréz, quien llevó el caso de la doctora a los tribunales judiciales y confirmó que el día 24 de octubre fue notificada la suspensión, por lo que únicamente están en espera de que se le de cita para recibir la tercera dosis de refuerzo.

Por cuestión de ética y seguridad, no puedo dar el nombre de la doctora, pero este amparo se consiguió debido a que es médico de primera línea y además tiene 18 semanas de embarazo, por lo que se considera doblemente vulnerable

De acuerdo con Gutiérrez, la doctora lo contactó, ya que en diciembre de 2020 recibió la primera dosis de Pfizer como parte de la campaña de vacunación contra COVID-19 para el personal médico en México, pero ahora que se encuentra embarazada, asistiendo diariamente a laborar al hospital y tras más de siete meses de haber completado su esquema de vacunación contra Coronavirus, se sintió en peligro de contagiarse, por lo que decidió emprender un proceso el 10 de octubre, el cual terminó con la suspensión el día de ayer.

Fue muy laboriosa la sentencia, pero argumentamos que el médico debe estar protegido para no contagiar pacientes, compañeros y a ellos mismos; no queremos que en lugar de atender enfermos, terminen siendo atendidos ellos. El equipo de protección que les brindan, no sustituye a la vacuna