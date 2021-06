Lorenzo Córdova pide a actores políticos respetar comicios

A unas horas de la elección más grande del país, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los actores políticos a que respeten la honorabilidad y el compromiso de los ciudadanos que fungirán como autoridades en las casillas y eviten desprestigiar los comicios.

Al recibir el Informe Final de la Auditoría realizada al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), criticó que a pesar de los logros que han tenido la autoridad electorales durante tres décadas, todavía hay quienes quieren hablar de fraude.

“Nuestro sistema electoral erradicó el fraude cuando se excluyó de la organización de las elecciones al gobierno en turno, ha garantizado el mayor número de alternancias de una fuerza política a otra y todos los partidos han ganado y han perdido en las urnas, así ocurre en una democracia”, apuntó.

Por ello, aseveró: "mal mensaje mandan los actores políticos que un día piden que se confíe en ellos y les den su voto, y al otro día tratan sin ese respeto, sin esa confianza que corresponde a ese compromiso y entrega de los ciudadanos”.

Córdova destacó que la auditoría de la UAM avala que el PREP está listo para entrar en funcionamiento a las 20:00 horas del domingo, tras el cierre de las casillas, a las 18:00 horas.

En ese sentido, el consejero presidente enfatizó que “cualquier contendiente que antes de esa hora (18:00 horas), o incluso en los minutos posteriores, proclame su triunfo, estará engañando a la ciudadanía, porque los votos ni siquiera se habrán contado en las casillas”.

En entrevista posterior, ratificó que pese a la inseguridad que hay en algunos estados, el INE tiene contemplado instalar las casillas en todo el país, incluyendo en regiones que atraviesan una situación crítica, como Aguililla, Michoacán.

Sin embargo, admitió que la autoridad electoral es respetuosa de los casos en los que las comunidades, por alguna demanda social, deciden no permitir la instalación de las casillas, como sucede en algunas regiones de Oaxaca y Chiapas.

“(El INE) es respetuoso de las decisiones que en ese sentido se toman, porque de no hacerlo, nosotros seríamos los instigadores de violencia. Son problemas irresueltos, demandas incumplidas, demandas que se están planteando y que han optado no por tener interlocución con otras autoridades, sino con el INE, pero son demandas que el INE no puede”, expresó.

Córdova comentó que tienen el reporte de un avance en la entrega de la papelería electoral de 94 por ciento.