Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, coordinará los programas sociales de la entidad: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien será su representante en la entidad y se hará cargo de la distribución de todos los programas sociales del Gobierno de México.

"En Michoacán, el gobernador me va a representar. Va a coordinar todas las acciones de todos los programas que se apliquen en los 113 municipios de Michoacán (...) para que armonice todas las acciones para el bienestar del pueblo" anunció AMLO.

Durante la presentación Plan de Apoyo a Michoacán en el Palacio de Gobierno, AMLO indicó que las acciones de los programas tienen como meta llegar, cuando menos, al 70 por ciento de los hogares michoacanos.

"No quiere decir que el 30 por ciento restante va a ser marginado, no, se va a atender. Pero de abajo hacia arriba, de la base hacia la cúspide de la pirámide poblacional, porque por el bien de todos, primero los pobres. Todos van a tener apoyo, van a tener atención de parte del gobierno federal y del gobierno del estado" afirmó.

Sobre los adeudos a los maestros michoacanos, el mandatario dio a conocer que va a federalizar la nómina, en virtud de que durante la administración anterior se detectó que el dinero se destinaba a otros rubros, a pesar de que existieron recursos adicionales para Michoacán.

"Habrá una sola nómina, porque no se le puede estar quedando a deber el sueldo y salario a los maestros, a nadie. Retener el sueldo a un trabajador, no, no puede dar ese mal ejemplo, puede ser que no se tenga para otros gastos, pero el salario lo tiene que recibir puntualmente el trabajador", indicó.

leer más Fallece Rodrigo de la Riva, funcionario del gabinete de seguridad

"Aunque Alfredo es un hombre honesto, muy distinto de otros, los adeudos los va absorber el gobierno federal para que nos pongamos al corriente y nunca más me vuelvan faltar los sueldos a los maestros de Michoacán", agregó.

Por otro lado, López Obrador aseguró que pronto se trasladarán las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Morelia, uno de los pendientes de la administración en el marco de la descentralización de las instituciones del Ejecutivo.

En el acto, estuvieron presentes los secretarios del Gabinete quienes presentaron avances sobre los programas y apoyos destinados para la entidad.

ANR