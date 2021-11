Dice mantener apertura y discusión del parlamento abierto

Reforma eléctrica no se aprobará en diciembre, asegura PRI; discusión, después de elecciones 2022, afirma El líder priista Alejandro Moreno afirmó que la reforma eléctrica no será aprobada en diciembre ni en abril del siguiente año, ya que la bancada priista no está dispuesta a discutirla antes de las elecciones de 2022