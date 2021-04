Reglas del juego no las puso el INE: Córdova Vianello

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que las reglas electorales no las puso la autoridad electoral y que el organismo no fue el que decidió que una falta grave -como el no presentar un informe de precampaña- pueda llevar a la cancelación de una candidatura como la de Félix Salgado Macedonio.

“Eso está en la ley y eso fue pactado como parte de las reglas del juego por parte de los actores políticos, de las y los legisladores. Se acusa a las autoridades electorales de interpretar, de sobre interpretar las normas, bueno, a ver, eso discutámoslo”, dijo al participar en el Manifiesto Nacional de Autoridades Electorales Locales.

Agregó que si no gustan las interpretaciones de las autoridades electorales, “ahí están los tribunales. Y por otro lado si no gusta lo que dice la ley, pues cámbienlo. Nada más que hay tiempos para cambiar”.

LRL