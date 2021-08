Regreso a clases: Estudiantes temen exceso de tareas y pasar horas en la computadora

Este lunes, Daira Montaño de 15 años de edad regresó a clases virtuales en el CCH de Azcapotzalco, y aunque "está feliz", teme volver a las tareas interminables, estar horas sentada frente a la computadora y subir de peso.

“Me fue bien, pero sentí feo porque me tocó en la tarde. Tengo miedo a que otra vez los maestros me dejen mucha tarea y que otra vez tenga que encerrarme o estar aplastada todo el día, porque en tercero de secundaria los maestros se hicieron patos y sólo nos saturaban de tareas para no darnos clases o explicarnos temas”, señaló con permiso de la madre.

En este regreso a clases, la estudiante estará conectada de las 15:00 a las 21:00 horas y cada maestro es responsable de mandar una liga por clase. “Ya me andaba acostumbrando a no estar sentada todo el día y ahora de nuevo voy a hacerlo, espero que no me duela la espalda otra vez”, dijo.

Este lunes al regresar a clases tuvo inglés, química e historia, y en los tres casos le indicaron que por la pandemia estarán en clases virtuales hasta que haya tres semanas consecutivas de semáforo verde de riesgo epidemiológico para que puedan regresar de manera presencial.

Por su parte, Marco Palacios, quien entró al CCH Vallejo de la UNAM, se encuentra "alegre y motivado" de regresar a clases una vez más, aunque su mayor preocupación es que como Daira Montaño, lo saturen de tareas, ya que en su primer día, pues en la asignatura de inglés ya les encargaron varios trabajos.

La madre, Teresa Palacios, explicó que en este regreso a clases las páginas de la UNAM están muy bien organizadas y todo ha fluido de manera correcta desde días antes; sin embargo, prevé activarlo en la tarde para que no vuelva al sedentarismo del año anterior.

“Se levanta temprano ya que entra a las 07:00 pero en la tarde voy a tratar de que no esté todo el tiempo sentado porque me preocupa su estado de salud y no quiero que otra vez sea sedentario. Lo voy a poner a jugar futbol o a correr porque de verdad no quiero que otra vez se encierre todo el día en la casa y esté sentado”, apuntó a La Razón.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el ciclo escolar 2021-2022 se realizará en una modalidad de educación a distancia, hasta que haya tres semanas de color verde en el riesgo sanitario.

Por separado, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), dijo que problemas como obesidad, estrés y sedentarismo volverán a ser recurrentes en el regreso a clases virtuales, por ello recomendó a los padres de familia activar a los menores.

“Se deben tener actividades al aire libre con un riesgo menor, se deben incentivar para que no haya sedentarismo, aunque no es sencillo porque los niños cuando terminan de ver las clases se ponen a ver televisión o internet. Ahorita ya sabemos lo que están haciendo las prepas pero si es un hecho de que van a estar sentados otra vez muchas horas”, destacó.

La experta mencionó que ante la falta de un regreso a clases presenciales que sea seguro, es necesario que los padres tomen en cuenta las afectaciones a la salud de los jóvenes y menores para prevenir cualquier daño.

EGC