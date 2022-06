Reinserta lanza campaña contra el maltrato infantil

La organización Reinserta lanzó la campaña #RealidadQueIncomoda, por medio de la cual invita a los usuarios de las redes sociales a compartir y hacer virales fotografías intervenidas con emojis, y que dan muestra del maltrato que sufren niños y niñas.

Esta iniciativa nació luego de la censura que enfrentaron Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, y Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, en Instagram.

"Lejos de censurar y silenciar casos que requieren de la atención de las autoridades y de la sociedad, es importante que las redes sociales jueguen un rol de aliadas para quienes trabajamos a favor de la justicia y de la paz, a través de la creación de espacios de diálogo que incidan en la prevención de la violencia", señaló la organización no gubernamental.

Reinserta invitó a alzar la voz "por quienes necesitan ser escuchados”.- Foto: Especial.

Reinserta invitó a alzar la voz "por quienes necesitan ser escuchados” y compartió un link de descarga con imágenes con las que busca posicionar el tema en las redes sociales con el hashtag #RealidadQueIncomda.

En un comunicado, explicó que el link https://bit.ly/3Htpgca cargará imágenes y videos con datos “para denunciar e informar a la ciudadanía sobre esta situación que parece incomodar a tantos”.

"La violencia en la infancia no es “incomodidad”, es un problema real y estructural en México que destruye vidas. Esto no es un tema de fotos que no gusten, es una realidad que por lo visto incomoda", aseguró Reinserta.

