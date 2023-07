Se deben aceptar medidas cautelares del INE, cuando estén firmes, considera Ricardo Monreal

El senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, se pronunció porque se acepte la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las medidas cautelares que dictó respecto a los eventos de las corcholatas, pero hasta que quede firme.

Tras encabezar un evento con jóvenes de la Ciudad de México, aseguró que él va a respetar la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias en contra de los recorridos que realizan, como parte del proceso interno del partido guinda.

Sin embargo, el político zacatecano precisó que esta determinación todavía puede impugnarse, por lo que esperará hasta que quede firme.

“Yo voy a respetarla, cuando ya sea firme, porque apenas es un acuerdo de la Unidad de Quejas. Todavía no lo notifica el partido, y todavía puede ser interpuesto un recurso contra la propia decisión. Entonces vamos a esperar que se agote el procedimiento, pero yo la voy a observar; yo la veo bien, no tengo problema, hay que observarlo”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR Monreal defiende a AMLO ante las críticas

Monreal rechazó hacer algún comentario respecto a si es o no correcta la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, sino que insistió en que lo que espera es que quede firme, hasta que haya pasado todo el proceso impugnativo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dijo que considera que con sus eventos no ha incurrido en faltas y subrayó que una vez que quede firme acatará la resolución.

“De hecho no he tenido abiertos, salvo… no, ninguno, por ejemplo, estos son cerrados, en lugares cerrados. Voy a tratar de seguir haciéndolos lo más posible cerrados, hasta en tanto sea firme la resolución. Cuando sea firme, voy a acatar la resolución.

“Voy a seguir recorriendo el país. Hoy salgo a Baja California Sur; en la semana estaré en Tamaulipas; luego creo que estaré en el norte. Entonces no, no voy a limitar los recorridos, pero sí voy a acatar la resolución cuando esta sea definitiva”, indicó.

Siempre he estado rodeado de jóvenes, cuya frescura y compromiso son alentadores. Mi compromiso es trabajar para ofrecerles mejores oportunidades en su futuro profesional y de vida. ¡Que vivan las juventudes! pic.twitter.com/w2CKkUCRP1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 16, 2023

Además, se refirió a la revisión que hace el INE sobre la promoción de las corcholatas, respecto a lo que consideró que es positivo, porque algunos aspirantes tratan de justificar sus gastos.

“Está bien, me parece bien, porque yo veo cientos y cientos y cientos, y no hay nada que digan, algunos se deslindan que es la editorial, otros que son los simpatizantes, otros que no saben quién. Pero es bueno que se investigue”, indicó.

Remarcó que es responsabilidad de las corcholatas cuidar la Cuarta Transformación y enriquecerla con propuestas, pero tener cuidado de hacerlo apegado a la ley.

Cuestionado sobre las confrontaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez, Monreal señaló que no pretende involucrarse en el tema, aunque consideró que las declaraciones del mandatario son parte de su derecho de réplica.

“No quiero meterme en eso, porque es el derecho de réplica del presidente, creo que no lo notificaban aún, pero he visto que el presidente ha recibido como nunca ataques de todos los sectores, conservadores y los opositores, y el presidente lo que hace es ejercer su derecho de réplica. Para mí es normal que esto se ejerza, pero no me voy a meter a descalificar a nadie. No le voy a dar tiempo a los opositores, porque bastante tiempo tenemos que ocupar al interior para tratar de salir bien librados en este proceso”, señaló.

Síguenos también en Google News

Leo