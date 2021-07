Rubén Cayetano y Alejandro Armenta se enfrentan en sesión de la Permanente

En plena sesión de la Comisión Permanente, el diputado Rubén Cayetano García y el senador Alejandro Armenta, ambos de Morena, sostuvieron un enfrentamiento.

Durante la discusión por la realización del periodo extraordinario, el diputado federal le exigió al senador Ricardo Monreal que fuera congruente para tratar el tema de los desafueros.

Ante el reclamo, quien subió a la tribuna del Senado, donde sesiona la Comisión Permanente, para hablar en defensa de Monreal fue el senador por Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Afirmó que los integrantes de la bancada de Morena en el Senado no son cómplices de la impunidad y le recordó que desde ayer se difundió, en el chat interno de la bancada, el documento en el que se pidió retirar los desafueros de la propuesta para el extraordinario a petición de Ignacio Mier.

“Para los senadores del grupo parlamentario de Morena no es admisible un exhorto a la coordinación que, por cierto, se equivocan porque no se llama David, es seguramente un desliz psiquiátrico el que lo llevó a desconocer el nombre (...). Hay un documento que señala quien es el responsable de que se haya excluido el desafuero. En los pueblos se dice que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde”, enfatizó.

El diputado Rubén Cayetano García no tardó en subirse a la tribuna de nuevo para ratificar el señalamiento que hizo contra Monreal y acusar a Armenta Mier de palero.

“Eso de hacerle la segunda al autodestape es como el comedido que siempre queda mal, como un hombre libre me expreso con meridiana libertad, como lo dicta mi conciencia, yo no soy palero ni títere de nadie, el no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso, me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal, de usted no vale la pena hablar, eso de que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, no me ofende”, manifestó.