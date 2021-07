Comisión Permanente aprueba periodo extraordinario; dejan fuera desafueros de Huerta y Toledo

La Comisión Permanente aprobó la convocatoria a un primer periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, sin incluir los desafueros de los diputados Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

La votación general con la que se avaló el extraordinario fue de 29 votos a favor, 5 en contra y sin abstenciones.

Durante la sesión, los diputados y senadores de Morena sostuvieron un enfrentamiento debido a que el legislador Rubén Cayetano García reclamó al coordinador de la bancada morenista en la Cámara alta, Ricardo Monreal, que actuara en congruencia con el tema de los desafueros.

En respuesta, el senador Alejandro Armenta arremetió en contra del legislador y puntualizó que no son cómplices de nada. Además, recordó que desde ayer se dio a conocer, en un chat interno de la bancada, el documento en el que si se pidió retirar los desafueros fue por petición de Ignacio Mier.

“Para los senadores del grupo parlamentario de Morena no es admisible un exhorto a la coordinación que, por cierto, se equivocan porque no se llama David, es seguramente un desliz psiquiátrico el que lo llevó a desconocer el nombre (...). Hay un documento que señala quien es el responsable de que se haya excluido el desafuero. En los pueblos se dice que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde”, enfatizó.

En respuesta, el diputado Rubén Cayetano García señaló: “Eso de hacerle la segunda al autodestape es como el comedido que siempre queda mal, como un hombre libre me expreso con meridiana libertad, como lo dicta mi conciencia, yo no soy palero ni títere de nadie, el no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal, de usted no vale la pena hablar, eso de que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, no me ofende”.

En la discusión, los senadores del PAN enfatizaron que los temas prioritarios eran los desafueros de Huerta y Toledo.