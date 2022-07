“Por la secrecía del asunto, no puedo dar mayor detalle”; Adán Augusto sobre posible extradición de Caro Quintero a EU

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que no puede revelar mayores detalles sobre el probable proceso de extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, capturado ayer en Sinaloa.

En conferencia, tras una reunión con la Iglesia Católica, dijo que por el momento hay secrecía en la investigación, por ello no pueden informar nada por el momento.

“Sobre la extradición de Caro Quintero no puedo decir, por la secrecía que lleva el asunto, no puedo decir el estatus en el que se encuentra, no puedo detallar si hay o no una solicitud de extradición y esa es mi respetuosa posición”, destacó.

Aunque el encargado de la política interna del país reiteró que no puede dar informes sobre Caro Quintero o Félix Gallardo, adelantó que se refuerza la seguridad en Sinaloa para garantizar la seguridad de la gente.

te puede interesar Detiene México a Caro Quintero, reclamado por EU

Lamenta Segob muerte de 14 marinos por caída de helicóptero en Sinaloa

El titular de Gobernación lamentó el accidente en donde perdieron la vida 14 marinos en Los Mochis, Sinaloa y precisó que hasta el momento conocen que fue un accidente, pero adelantó que se están investigando las causas.

“Es lamentable el accidente en el que perdieron la vida 14 héroes, al momento lo que nosotros tenemos es eso, que fue un accidente, pero se va a investigar y se van a hacer los peritajes para esclarecer lo que pasó”, explicó.