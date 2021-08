Toledo es un "pájaro de cuenta"; alianza con PT no está en riesgo: senadora de Morena

La senadora de Morena, Antares Vázquez, afirmó que la alianza de su partido con el PT no está en riesgo ante el proceso de desafuero contra el diputado petista Mauricio Toledo, pues no se puede proteger "a un pájaro de cuenta como él, y nosotros no somos tapadera de nadie".

En entrevista con La Razón, la legisladora por Guanajuato rechazó que Morena haya fabricado delitos en su contra como lo denunció el propio Toledo Gutiérrez, ya que él podrá decir lo que quiera para tratar de defenderse ante las evidencias de su mala actuación.

Este diario publicó en la edición de hoy que "cruje la alianza Morena y Partido del Trabajo por el desafuero de Toledo", lo que pondría en riesgo el aval de petistas a las iniciativas de la Cuarta Transformación.

leer más Mauricio Toledo solicita licencia como diputado previo a desafuero; acusa imparcialidad

Al respecto, Vázquez Alatorre confió en que esto no suceda porque "además es un escándalo, este diputado es un pájaro de cuenta y nosotros no somos tapadera de nadie".

"Entonces, los compañeros del PT están en su derecho de defenderlo, pero de ninguna manera Morena va a solapar una cuestión de sea quien sea; sea (Saúl) Huerta, sea Toledo, quien sea. Nosotros no estamos por consignas partidistas ni para hacerles favores a nadie que haya cometido un delito", sostuvo la senadora.

Por ello, abundó, el desafuero va por lo que "no creo que la alianza esté en riesgo, de ninguna manera", aún cuando ahorita es un tema álgido con los petistas, pero tendrán que entender esa situación de que no haya protección de ilícitos cometidos por dichos personajes.

leer más Desafueros: Estos son los políticos que han perdido el fuero en México

Cuestionada sobre las declaraciones de Toledo de que los morenistas son especialistas en fabricar delitos y que se trata de una "vendetta" política en su contra, Antares Vázquez declaró tajante:

"Qué le queda decir a un delincuente, siempre se dicen perseguidos políticos, esa es la tónica, pero a ver, ahí están los sillazos, los videos, ahí está la muerta, o sea, son cosas que están a la vista de todo mundo, entonces eso no es un asunto fabricado.

"El señor tiene todo un largo historial terrible y él ha querido brincar como chapulín de un lado a otro, pues ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, y de ahí que lo juzguen. Nadie está haciendo un juicio sumario, simplemente que se somera a la ley y no se aproveche del fuero para evadirla", puntualizó.

ANR