Trump insiste en reunión trilateral con Zelenski y Putin; ucraniano asegura estar listo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, si son favorables los resultados en las conversaciones de este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el siguiente paso sería una reunión trilateral que incluya al mandatario ruso Vladimir Putin.

Durante la conversación que sostuvieron este lunes Trump y Zelenski en la Casa Blanca, el presidente estadounidense se refirió nuevamente a la posibilidad de dialogar con los presidentes ucraniano y ruso en la misma mesa, lo cual, dijo, será una “oportunidad razonable” para terminar el conflicto armado que sostienen ambos países.

🇺🇸🇺🇦🇷🇺🇪🇺| AHORA: Trump: Si todo sale bien hoy, tendremos un trilat, y creo que habrá una posibilidad razonable de poner fin a la guerra cuando lo hagamos.

pic.twitter.com/Dv0t4UDAKT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 18, 2025

“Si todo sale bien, tendremos una reunión trilateral, y esta puede ser una oportunidad razonable para terminar esta guerra”, dijo Trump.

En el mismo sentido, Zelenski dijo estar “listo” para sostener una conversación con Putin, por primera vez desde el inicio del conflicto, en 2022.

“Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra”, aseguró el ucraniano.

Finalmente, Trump remarcó que, a partir de los diálogos que sostuvo el viernes con Putin y este lunes con Zelenski, espera seguir trabajando en favor de una “paz duradera”.

“Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar [los ataques]”, concluyó Trump.

El presidente estadounidense remarcó que hablará con Putin al finalizar el encuentro con Zelenski y con los líderes europeos que acompañaron al ucraniano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am