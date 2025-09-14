Marco Rubio visita Israel para reforzar lazos con Netanyahu y discutir ataque en Qatar

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio (izq.) se reunió con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (der.).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este domingo una visita de dos días a Israel en la que subrayó el interés de Washington por conocer la postura del gobierno israelí frente al futuro de Gaza tras la reciente operación en Doha contra líderes de Hamás.

Antes de viajar, Rubio señaló que uno de sus objetivos era obtener respuestas de las autoridades israelíes sobre los próximos pasos tras el ataque en Qatar, el cual, consideran, interrumpió las gestiones internacionales para alcanzar un alto el fuego y la liberación de rehenes.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu en el Muro de las Lamentaciones. ı Foto: Reuters

El funcionario también destacó que su viaje es una muestra del respaldo estadounidense a Israel en medio del creciente aislamiento diplomático.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, resaltó la importancia de la visita y la calificó como una prueba de la solidez de la relación bilateral. “Creo que la visita de Rubio aquí es un testimonio de la durabilidad y la fortaleza de la alianza israelí-estadounidense, que es tan sólida y duradera como las piedras del Muro de las Lamentaciones”, declaró tras un recorrido junto al secretario de Estado en el sitio religioso.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu se encuentran, para dar inicio a la visita de EU a Israel. ı Foto: Reuters

Ambos estuvieron acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus esposas.

La visita ocurre tras el malestar expresado por el presidente Donald Trump hacia Netanyahu, luego de que Estados Unidos no fue informado previamente de la operación en Doha. A propósito de este escenario, Rubio y Trump se reunieron el viernes con el primer ministro de Qatar para discutir las repercusiones de la ofensiva.

Marco Rubio llega a Israel. ı Foto: Reuters

Por otro lado, mientras se desarrollaban los encuentros diplomáticos, los ataques israelíes continuaron en Gaza. De acuerdo con hospitales locales citados por AP, al menos 13 palestinos murieron el domingo en distintos bombardeos, incluidos seis miembros de una misma familia en Deir al-Balah. Además, el ejército israelí demolió un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza tras ordenar su evacuación.

El Ministerio de Salud del enclave palestino informó que la cifra de muertos desde octubre de 2023 asciende a 64 mil 803, alrededor de la mitad mujeres y niños. Asimismo, en las últimas 24 horas se reportaron dos fallecimientos adicionales por desnutrición, con lo que ya suman 277 adultos y 145 menores desde el inicio del conflicto.

Con información de Europa Press y Reuters.

