Trump anuncia que EU atacó otro barco venezolano con ‘narcoterroristas’ a bordo; hay 3 muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el ejército de su país ejecutó un nuevo ataque contra un barco de origen venezolano que navegaba en aguas internacionales, el cual, acusó, transportaba a “terroristas” sudamericanos y grandes dosis de droga. Por estos hechos, informó el mandatario, hay tres personas muertas.

A través de una publicación en su red social Truth, el presidente Donald Trump informó que las fuerzas militares de su país ejecutaron un segundo ataque contra un barco que, dijo, se confirmó que “transportaba a narcoterroristas de cárteles de la droga extremadamente violentos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: AP

Trump aseguró que estos “narcoterroristas” navegaban en aguas internacionales con dirección a Estados Unidos, lo cual justificó el ataque.

“Estos cárteles de la droga extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional e internacional de Estados Unidos, y para los intereses vitales de nuestro país”, escribió Trump en la red social.

Un pesquero venezolano que fue interceptado por Estados Unidos, el fin de semana. ı Foto: Reuters

Asimismo, el mandatario estadounidense confirmó que tres masculinos perdieron la vida resultado del ataque, pero que ningún estadounidense resultó herido.

“SE LOS ADVIERTO: SI ALGUIEN TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A LOS ESTADOUNIDENSES, TE VAMOS A CAZAR”, escribió Trump.

Este ataque sigue a otro similar que Estados Unidos ejecutó contra un barco venezolano el 2 de septiembre, el cual, según Washington, apuntó a integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, al que acusa de permitir la entrada masiva de drogas al territorio de su país.

Asimismo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir el tráfico de drogas desde Sudamérica y, particularmente, desde Venezuela.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ı Foto: Reuters

Incluso, Estados Unidos ha acusado al presidente de este país, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal conocida como Cártel de los Soles, responsable de la llegada de drogas a su país junto con el mencionado Tren de Aragua.

En respuesta, Venezuela ha acusado que estas acciones son ilegales y hostiles, y el mismo Maduro ha enfatizado que Estados Unidos está justificando sus ofensivas con base en mentiras. Así, ha negado categóricamente liderar un Cártel, como lo ha acusado la Casa Blanca.

