Machu Picchu podría dejar de ser una de las Siete Maravillas del Mundo

Se desataron huelgas en una de las siete maravillas del mundo, por lo que se tuvo que evacuar a los turistas que se encontraban en Machu Picchu. El gobierno está intentando resolver el conflicto para que los turistas no se queden varados.

El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu inició un conflicto en el tren de Inca Rail que se encuentra ubicado al pie de las ruinas de Machu Picchu, en la ciudad de Ollantayambo, y conecta con la localidad de Aguas Calientes.

Dicho conflicto habría iniciado por el aumento del 20 por ciento en el costo del ticket de entrada para los extranjeros, así como la disminución de espacios para los guías turísticos de la localidad.

Debido a esto, el frente reclamó mayor distribución de los ingresos generados en el Valle Sagrado Inca, la cual atrae a más de cuatro mil 300 personas cada día.

Esta protesta dejó un estimado de dos mil 300 turistas varados, de los cuales mil 400 fueron evacuados de la zona con ayuda de la policía. Se registró a 17 turista heridos, de acuerdo con el gobernador regional de Cusco, Warner Salcedo.

Aunque el gobierno de Perú, mediante el Ministerio de Cultura, ofreció que se creara un fondo de redistribución, para que las comunidades originarias de la región puedan participar y recibir ganancias del turismo generado en Machu Picchu, esto no fue aceptado por el frente.

Por esto, los manifestantes pidieron que una nueva empresa se haga cargo del transporte que conecta la ciudad de Aguas Calientes con la región inca. Actualmente la empresa Consettur Machupicchu es la encargada de la operación, esto a pesar de que su licencia está vencida.

En una conferencia de prensa la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Desilú León, dijo que se debería dejar de lado cualquier interés político personal, para que Machu Picchu pueda seguir siendo una de las siete maravillas del mundo.

Calles de Machu Picchu vacías ı Foto: Redes Sociales

¿Machu Picchu dejará de ser una de las siete maravillas del mundo?

De acuerdo con medios locales, el cierre de Machu Picchu genera una pérdida estimada en 3 millones de dólares al día, ya que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la región.

Precisaron que desde 2023 ya se había tenido problemas con el costo de las entradas al recinto, y que actualmente el 18 por ciento de las entradas se venden de manera presencial en el lugar.

Este cierre puede generar una mala imagen con los turistas, por lo que la organización New7Wonders advirtió que si se continúa con problemas de accesibilidad a Machu Picchu podrían retirarles el título de una de las siete maravillas del mundo.

De no atenderse oportunamente, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de las nuestras Nuevas 7 Maravillas del Mundo Comunicado de New7Wonders



Esto no sólo causa problemas en la región de Cusco, pues muchos turistas que tienen como destino Machu Picchu también se dirigen a otras ciudades de Perú en esas visitas.

Comunicado de NewyWonders dirigido al pueblo y al estado peruano ı Foto: Redes Sociales