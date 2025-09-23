Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, se declara no culpable ante múltiples cargos

Naasón Joaquín García, durante su audiencia en la Corte de Nueva York.

Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, se declaró, en una Corte de Nueva York, no culpable de seis cargos que enfrenta, incluyendo tráfico sexual, crimen organizado, explotación infantil y crímenes financieros

El religioso se presentó este martes ante la Corte de Distrito para el Sur de Nueva York, en Manhattan, donde, tras una audiencia de 15 minutos, se declaró no culpable ante la jueza Loretta Preska.

Naasón Joaquín García, durante su audiencia en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

La próxima sesión fue programada para el lunes 15 de diciembre de 2025 en la misma corte.

Según las autoridades, el autodenominado Apóstol de Jesucristo lideró una organización criminal dentro de la estructura de la iglesia, a través de la cual habría abusado de menores y mujeres por varios años.

Iglesia La Luz del Mundo, en Guadalajara. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Joaquín García creó una empresa paralela a la iglesia que funcionaba como red de abuso sexual sistemático de menores, originalmente dirigida a satisfacer a Samuel Joaquín, padre de Naasón y anterior líder de la congregación, fallecido en 2014.

La acusación incluye la producción y distribución de pornografía infantil, trabajo forzado y transacciones financieras ilegales.

Naasón Joaquín García, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, señaló que Joaquín García y otros miembros de la congregación “se aprovecharon de su posición y de los recursos de La Luz del Mundo para cometer abusos sexuales durante décadas”.

Por su parte, el agente especial Harry T. Chavis Jr., de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos de Estados Unidos, indicó que la empresa ilícita operaba “en las sombras de la iglesia” para encubrir estas actividades.

Voy a ir guardando estos comunicados para mi archivo, apuesto que en unos días más los van a borrar de las redes sociales de La Luz del Mundo porque acusan a las autoridades de corrupción. pic.twitter.com/NFkV75bvn0 — Beckett, V. (Nadia) (@VBFact_Checks) September 23, 2025

El proceso también incluye a la madre de Joaquín García, Eva García de Joaquín, y a su sobrino Joram Núñez Joaquín, quienes fueron arrestados en California y Chicago respectivamente. Otros cinco implicados, entre ellos líderes y representantes legales de la iglesia, se encuentran prófugos, presuntamente en México.

A través de un comunicado, la Iglesia de La Luz del Mundo rechazó las acusaciones y calificó de “infundados, mentirosos y calumniosos” los cargos contra su líder. La congregación afirmó que los arrestos de familiares buscan coaccionar al Apóstol de Jesucristo y denunció lo que considera un uso indebido de la ley por parte de las autoridades estadounidenses.

Naasón Joaquín García cumple actualmente una condena de 16 años por abuso sexual en una prisión de California, dictada en un proceso anterior que concluyó en 2022.

