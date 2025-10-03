Trump llama a Israel a detener bombardeos a Gaza inmediatamente tras respuesta de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Israel debe dejar de bombardear Gaza inmediatamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado para que Israel deje de bombardear Gaza inmediatamente, luego de que Hamás aceptara la entrega de rehenes israelíes, como estipulaba el plan de paz para la región.

Hamás informó que va a liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, según los términos de la propuesta para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, el grupo indicó que está dispuesto a entregar el poder a un organismo palestino de independiente si se aprueba por consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico.

Hamás informó que va a liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos. ı Foto: Reuters

Donald Trump dio un ultimátum a Hamás

La respuesta de Hamás ocurrió después de que el presidente estadounidense lanzara un ultimátum para que se aceptara el plan de paz para Gaza.

“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Trump fija fecha a Hamás para aceptar acuerdo de paz para Gaza. ı Foto: La Razón (con material de Reuters)

¿Qué incluye el plan de paz?

El llamado plan de paz fue presentado a finales del mes de septiembre. El proyecto propuesto por la Casa Blanca incluye:

Un alto el fuego

La liberación de rehenes en manos de Hamás

El desarme de las milicias palestinas

La conformación de un gobierno de transición supervisado por un organismo internacional encabezado por el propio Trump

El documento de 20 puntos también establece una retirada escalonada de las tropas israelíes, condicionada al grado de desmilitarización alcanzado en el enclave.

Asimismo, contempla un canje de prisioneros palestinos por los rehenes israelíes, además de la exclusión de Hamás y de la Autoridad Palestina en la futura administración de Gaza.

